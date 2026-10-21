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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी नैतिक शिक्षा, CM सुक्खू ने दिए निर्देश

सीएम सुक्खू ने शिक्षा विभाग के साथ की बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों की सीख देने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कक्षा पहली से ही नैतिक शिक्षा शुरू करने के निर्देश दिए हैं. सरकार का उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही अनुशासन, करुणा, बड़ों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है. सीएम ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का मकसद विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण और उनका सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए.

सीएम सुक्खू ने बुधवार को शिमला में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए. इस बैठक में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की बात कही.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रभावी निगरानी और जवाबदेही के माध्यम से लिए गए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं". 600 जेबीटी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सीबीएसई स्कूलों के लिए जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के 600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने 100 नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शिक्षण संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन कर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाए.