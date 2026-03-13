ETV Bharat / state

हिमाचल में LPG सिलेंडर की नहीं होगी कमी, जमाखोरी की खबरें अफवाहः CM सुक्खू

बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंंह सुक्खू अपने हमीरपुर दौरे पर सेरा विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनीं और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जो समस्याएं तत्काल हल नहीं हो सकीं, उनके निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किसी भी प्रकार की जमाखोरी नहीं हो रही है. प्रदेश में गैस की कमी भी नहीं होने दी जाएगी. केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में गैस की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है कि प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी नहीं आने दी जाएगी. लोगों से अपील है कि वे झूठी अफवाहों से दूर रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें'.

हमीरपुर: देशभर से एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में उपभोक्ता परेशान है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी पिछले दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस की शॉर्टेज की आने वाली पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में एलपीजी गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी. साथ ही उन्होंने जमाखोरी की खबरों को अफवाह करार दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है. ताकि लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र मिले. जन समस्याएं सुनने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें मौके पर ही राहत मिल सके.

वहीं, पंचायत चुनावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर मुख्यमंत्री ने तीखा प्रहार किया. सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के इस समय पांच गुट बने हुए हैं और जयराम ठाकुर अपने गुट को मजबूत करने के लिए रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं. जयराम ठाकुर केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं. यह उनकी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरी और सही जानकारी हासिल करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरपाल सिंह चीमा हिमाचल प्रदेश में वेतन और पेंशन को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, जो वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाती. मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और एनवायरमेंट टैक्स सरकार सीधे तय नहीं करती है. यह टैक्स नीलामी (ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है. ऐसे में इस विषय पर प्रश्नचिन्ह लगाना उचित नहीं है और यह गलतफहमी पर आधारित बयान है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की आय के मुख्य स्रोत पर्यटन और जलविद्युत (हाइड्रो) हैं. प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

