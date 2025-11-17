ETV Bharat / state

अमित शाह की मौजूदगी में सीएम सुक्खू ने मांगे हिमाचल के हक, चंडीगढ़ में हिस्सेदारी सहित पीएम मोदी के 1500 करोड़ की दिलाई याद

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में शामिल हुए.

नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू
नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सीएम सुक्खू (@SukhuSukhvinder)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 7:42 PM IST

5 Min Read
शिमला: देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हकों की बात उठाई. हरियाणा के फरीदाबाद में नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में सीएम सुक्खू ने हिमाचल के हितों व हकों को लेकर राज्य का पक्ष रखा. सीएम सुक्खू ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी सहित पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मानसून सीजन की आपदा की 1500 करोड़ की सहायता की याद दिलाई. साथ ही भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में स्थाई सदस्य की नियुक्ति किए जाने का मसला उठाया.

पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.9 फीसदी हिस्सेदारी बनती है. सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश का 7.9 फीसदी हक है. यह हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के तहत आवश्यक तौर पर दर्ज है. सीएम सुक्खू ने मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि एक्ट के तहत जनसंख्या अनुपात हस्तांतरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश की संयुक्त पंजाब में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी बनती है. सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से लंबित बकाया राशि जारी करने के साथ ही बोर्ड में हिमाचल के एक स्थाई सदस्य नियुक्त करने की मांग उठाई.

हिमाचल ने मुफ्त रॉयल्टी को बढ़ाने की मांग उठाई

मीटिंग में सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार की तरफ से संचालित किए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में हिमाचल को 12 फीसदी मुफ्त बिजली रॉयल्टी की नीति लागू करने के साथ ही उन परियोजनाओं में राज्य की मुफ्त रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'हिमाचल को उसका वैध हक मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए रॉयल्टी के मुद्दे को काउंसिल की अगली बैठक के एजेंडे में रखा जाए. साथ ही सीएम ने गृह मंत्री के समक्ष ये आग्रह किया कि हिमाचल में अपने संचालन के 40 वर्ष पूरे कर चुकी जलविद्युत परियोजनाओं को राज्य को सौंप दिया जाए. इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के श्री रेणुका जी प्रोजेक्ट और निर्माणाधीन किशाऊ बांध परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त पोषण की मांग की गई. साथ ही कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 50-50 प्रतिशत बिजली दी जाए'.

आपदा नियमों की हो समीक्षा

काउंसिल की मीटिंग में सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार से पहाड़ी राज्यों की आपदा को लेकर वनरेबिलिटी को देखते हुए आपदा राहत नियमों की समीक्षा करने की बात कही. इसके अलावा सीएम ने प्री-डिजास्टर यानी आपदा पूर्व व पोस्ट डिजास्टर यानी आपदा पश्चात प्रबंधन के मापदंडों में संशोधन का अनुरोध किया. उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती रिअकरेंस यानी आवृति के साथ ही हर साल होने वाले नुकसान को देखते हुए समूचे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक परस्पर निर्भर, इंटीग्रेटिड और सतत विकास ढांचे की जरूरत पर जोर दिया. सीएम ने हिमाचल के पर्यटन को विस्तार देने के लिए हवाई नेटवर्क की जरूरत पर फोकस करने की मांग उठाई.

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं वाले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार पर काम कर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण लागत वहन करने, परियोजना के लिए पूर्ण वित्त पोषण सहित हिमाचल के छोटे हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट के विकास के लिए एक अलग मास्टर प्लान तैयार करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने स्थानीय बस्तियों को सहायता प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक हाई एल्टीट्यूड वाले अनुसंधान केंद्र, आइस हॉकी स्टेडियम, एक साहसिक खेल केंद्र और अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा. उन्होंने स्पीति के जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान परियोजना शुरू करने का भी अनुरोध किया.

सीएम ने भारत-तिब्बत सीमा के साथ-साथ शिपकी-ला से सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने शिपकी-ला से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की राज्य की मांग भी दोहराई. सीएम ने नशे के खिलाफ लड़ाई वाले राज्य के अभियान की जानकारी दी.

सीमा विवाद सुलझाने पर जोर

सीएम सुक्खू ने मीटिंग के दौरान केंद्र शासित लद्दाख व हिमाचल के बीच सरचू और शिंकुला क्षेत्रों में अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने पर जोर दिया. साथ ही शिमला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप-कार्यालय को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में दर्जा बढ़ाने और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों को जल्दी मंजूरी देने की मांग उठाई. उन्होंने हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए वन भूमि पर आवास निर्माण के लिए एक बीघा तक भूमि की अनुमति वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिए जाने की बात कही.

उन्होंने कहा कि हिमाचल में निजी भूमि के अलावा सारी भूमि तकनीकी रूप से वन भूमि की परिभाषा में आती है. ऐसे में आवास निर्माण व अन्य कार्यों में बाधा आती है. सीएम ने हिमाचल प्रदेश में पोस्ट डिजास्टर आवश्यकता आकलन के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये सहायता राशि की मांग दोहराई. सीएम ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान में कमी, जीएसटी मुआवजे के बाद भी वर्ष 2023-24 तक राज्य को 9478 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नहीं बदलेगी पंचायतों की बाउंड्री, राज्य निर्वाचन ने जारी किए ये आदेश, विभाग में पास डीसी से पहुंच चुके है 20 प्रस्ताव

