ETV Bharat / state

CM सुक्खू ने केंद्र से की हिमाचल की दमदार पैरवी, मुफ्त बिजली रॉयल्टी बढ़ाने, ₹7784 करोड़ का ऊर्जा बकाया की रखी मांगें

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात ( ETV Bharat )