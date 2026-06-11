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दिल्ली में हिमाचल का दमदार पक्ष, CM सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में रखीं ये बड़ी मांगें

शिमला: देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक में हिमाचल प्रदेश की आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के समक्ष खड़ी वित्तीय चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और राजस्व हानि के मुद्दों को प्रमुखता से राष्ट्रीय मंच पर रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश के विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को आर्थिक मोर्चे पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का समग्र आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, जीएसटी से हुई राजस्व हानि, जलविद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्से में कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए व्यापक नुकसान ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल को उसका न्यायोचित हिस्सा देने का आग्रह किया.

50 हजार करोड़ रुपये सहायता पैकेज की मांग

सीएम सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि अब तक मिले 25 हजार करोड़ रुपये राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस राशि को बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये किया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का ‘ग्रीन फ्रंटियर’ बताते हुए कहा कि राज्य प्रतिवर्ष करीब 90 हजार करोड़ रुपये मूल्य की पारिस्थितिकीय सेवाएं देश को प्रदान कर रहा है. इसके बावजूद राज्य को इसके अनुरूप कोई आर्थिक प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए हिमाचल जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

जलविद्युत, बीबीएमबी बकाया और आपदा सहायता का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 13 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होने के बावजूद राज्य को मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है. उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल को मिलने वाली करीब 7 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने के बावजूद राज्य को केंद्र द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.

जीएसटी व्यवस्था से 25 हजार करोड़ रुपये का नुकसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के कारण पिछले आठ वर्षों में हिमाचल प्रदेश को करीब 25 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा है. उन्होंने इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया.

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