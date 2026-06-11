दिल्ली में हिमाचल का दमदार पक्ष, CM सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में रखीं ये बड़ी मांगें
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल की वित्तीय स्थिति का समग्र आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग भी की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 8:08 PM IST
शिमला: देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक में हिमाचल प्रदेश की आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के समक्ष खड़ी वित्तीय चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और राजस्व हानि के मुद्दों को प्रमुखता से राष्ट्रीय मंच पर रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश के विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को आर्थिक मोर्चे पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का समग्र आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, जीएसटी से हुई राजस्व हानि, जलविद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्से में कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए व्यापक नुकसान ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल को उसका न्यायोचित हिस्सा देने का आग्रह किया.
50 हजार करोड़ रुपये सहायता पैकेज की मांग
सीएम सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है. उन्होंने बताया कि अब तक मिले 25 हजार करोड़ रुपये राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस राशि को बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये किया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का ‘ग्रीन फ्रंटियर’ बताते हुए कहा कि राज्य प्रतिवर्ष करीब 90 हजार करोड़ रुपये मूल्य की पारिस्थितिकीय सेवाएं देश को प्रदान कर रहा है. इसके बावजूद राज्य को इसके अनुरूप कोई आर्थिक प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए हिमाचल जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
जलविद्युत, बीबीएमबी बकाया और आपदा सहायता का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 13 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होने के बावजूद राज्य को मुफ्त बिजली का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है. उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल को मिलने वाली करीब 7 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने के बावजूद राज्य को केंद्र द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.
जीएसटी व्यवस्था से 25 हजार करोड़ रुपये का नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के कारण पिछले आठ वर्षों में हिमाचल प्रदेश को करीब 25 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा है. उन्होंने इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया.
शिक्षा और स्वास्थ्य में हिमाचल की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने मानव विकास सूचकांकों में हिमाचल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि प्रदेश वर्ष 2025 में पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है और वर्ष 2026 के स्कूल शिक्षा प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में राज्य ने छठा स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2022 में यह 21वें स्थान पर था. उच्च शिक्षा में राज्य का सकल नामांकन अनुपात 43 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी प्रदेश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है.
हरित ऊर्जा में अग्रणी बनने की दिशा में हिमाचल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने चंद्रभागा-रावी-ब्यास लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान राज्य के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई.
गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पहल के तहत राज्य के लगभग डेढ़ लाख गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार और बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने हिमाचल को ‘वन स्टेट, वन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित करने की परिकल्पना भी रखी. बच्चों के पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने एआई आधारित और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित निगरानी प्रणाली विकसित करने की वकालत की.
नशे के खिलाफ अभियान में केंद्र से सहयोग की मांग
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक नशा विरोधी अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है.
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