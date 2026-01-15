ETV Bharat / state

हिमाचल के सेब को बचाने की दिल्ली में वकालत, CM सुक्खू ने विदेशी सेब पर 5 महीने तक बैन लगाने की उठाई मांग

CM सुक्खू ने विदेशी सेब पर प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता अब सीधे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने विदेशी सेब के बढ़ते आयात को प्रदेश की आर्थिकी और लाखों किसानों की आजीविका के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जुलाई से नवंबर तक सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है. गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हिमाचल के सेब उत्पादकों की समस्याओं को विस्तार से रखा. मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशी सेबों के बढ़ते आयात के कारण प्रदेश के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ रहा है. सेब को 'विशेष श्रेणी' में शामिल करने की मांग मुख्यमंत्री ने करीब 2.5 लाख सेब उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेब को 'विशेष श्रेणी' में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हिमाचल के किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री ने जुलाई से नवंबर तक, यानी हिमाचल में सेब उत्पादन के मुख्य मौसम के दौरान, विदेशी सेब के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता जताई. दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR) ऑफ-सीजन डंपिंग रोकने पर जोर