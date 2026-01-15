ETV Bharat / state

हिमाचल के सेब को बचाने की दिल्ली में वकालत, CM सुक्खू ने विदेशी सेब पर 5 महीने तक बैन लगाने की उठाई मांग

मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख सेब उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेब को 'विशेष श्रेणी' में शामिल करने की मांग भी की.

cm sukhu demand ban on imported apples
CM सुक्खू ने विदेशी सेब पर प्रतिबंध लगाने की उठाई मांग (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 9:52 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता अब सीधे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने विदेशी सेब के बढ़ते आयात को प्रदेश की आर्थिकी और लाखों किसानों की आजीविका के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जुलाई से नवंबर तक सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है.

गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हिमाचल के सेब उत्पादकों की समस्याओं को विस्तार से रखा. मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशी सेबों के बढ़ते आयात के कारण प्रदेश के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ रहा है.

सेब को 'विशेष श्रेणी' में शामिल करने की मांग

मुख्यमंत्री ने करीब 2.5 लाख सेब उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेब को 'विशेष श्रेणी' में शामिल करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हिमाचल के किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री ने जुलाई से नवंबर तक, यानी हिमाचल में सेब उत्पादन के मुख्य मौसम के दौरान, विदेशी सेब के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता जताई.

cm sukhu demand ban on imported apples
दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)

ऑफ-सीजन डंपिंग रोकने पर जोर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऑफ-सीजन में विदेशी सेब की डंपिंग को भी गंभीर समस्या बताया. उन्होंने आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने और सेब आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि इससे घरेलू सेब उत्पादकों को राहत मिलेगी और बाजार में हिमाचल के सेब को उचित कीमत मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में वहां से सेब आयात ढाई गुना बढ़ गया है. अप्रैल से अगस्त के बीच न्यूजीलैंड के सेब पर 25 प्रतिशत शुल्क छूट के कारण हिमाचल के कोल्ड स्टोरेज में रखे सेब के दाम गिर जाते हैं, जिससे ऑफ-सीजन व्यापार बुरी तरह प्रभावित होता है.

4500 करोड़ की आर्थिकी पर संकट

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में सेब उत्पादन से हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये की आय होती है, जो राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है. सेब उत्पादन से प्रदेश के करीब 2.5 लाख परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और इससे लगभग 10 लाख मानव-दिवस सृजित होते हैं. उन्होंने कहा कि गलत व्यापार नीतियों के कारण छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी की मुलाकात

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी भेंट की. उन्होंने हिमाचल से जुड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं, अधोसंरचना विकास और आयुष्मान भारत योजना में केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया. इस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

ये भी पढ़ें: IAS-IPS एसोसिएशन को मंत्री विक्रमादित्य की दो टूक, बोले- पब्लिक सर्वेंट खुद को शासक न समझें

Last Updated : January 15, 2026 at 10:56 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL APPLE GROWERS
APPLE IMPORT BAN
CM SUKHU MEET NIRMALA SITHARAMAN
HIMACHAL APPLE ECONOMY
CM SUKHU DELHI VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.