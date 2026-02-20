ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल, मंत्रियों संग हाई लेवल बैठक में पहुंचे CM सुक्खू

दिल्ली दरबार पहुंचे CM सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई अहम बैठक ने हिमाचल प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्मा दिया है. राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे, जहां संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई. संभावित उम्मीदवारों के चयन, विधायकों की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. पिछली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इस बार किसी भी तरह की चूक न हो, इस पर विशेष जोर दिया गया. संगठन और सरकार के तालमेल पर फोकस बैठक में प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं, बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन और संगठन-सरकार के बेहतर समन्वय पर भी चर्चा हुई. हाईकमान ने सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीतिक अनुशासन और रणनीतिक एकता बनाए रखना जरूरी है.