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CM सुक्खू को जान से मारने की धमकी! तुरंत हरकत में आई पुलिस, आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर: सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आने के बाद हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शिकायत मिलने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. अब पुलिस वीडियो बनाने के उद्देश्य, उसके प्रसारण और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहन जांच में जुट गई है. अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस

पुलिस के अनुसार, शिवनगर निवासी विश्व शामा ने बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है. शिकायत के अनुसार वीडियो में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इसके अलावा वीडियो में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां की गई थीं, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी.

एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह (ETV BHARAT)

तकनीकी जांच से आरोपी की हुई पहचान

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल तथ्यों का विश्लेषण किया. इससे पता चला कि वीडियो पोस्ट करने वाला आरोपी हमीरपुर जिले के ही एक गांव का निवासी है. इसके बाद, गुरुवार शाम को उसे पूछताछ के लिए भोटा पुलिस चौकी बुलाया गया. पूछताछ में सामने आए तथ्यों और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.