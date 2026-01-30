'जी राम जी' के विरोध में कांग्रेस का मौन व्रत, CM सुखविंदर ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा
मनरेगा का नाम बदलने के खि़लाफ हिमाचल में कांग्रेस ने दो घंटे का उपवास. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लेकर कही ये बात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 7:35 PM IST
शिमला: मनरेगा का नाम बदले जाने के फैसले के विरोध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस ने दो घंटे का उपवास रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे गांधी के विचारों और गरीबों के हक पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जिससे यह कार्यक्रम महज सांकेतिक विरोध न रहकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया.
शिमला में शहीद दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पहले ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में सुबह 1 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक दो घंटे का उपवास रखा.
इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है, बल्कि योजना के मूल स्वरूप को भी कमजोर किया है. पहले यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती थी, लेकिन अब रोजगार के अवसरों में कटौती की जा रही है.
पंचायत प्रधानों की छीनी शक्तिया
सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले गांव के प्रधानों को मनरेगा के तहत सड़क निर्माण जैसे कार्य करवाने की शक्तियां प्राप्त थीं, जिससे लोगों को अपने घर-द्वार के निकट रोजगार मिलता था. कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना ने लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि अब पंचायत प्रधानों की शक्तियां छीन ली गई हैं.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'पिछले 20 वर्षों से मनरेगा अधिनियम में रोजगार की गारंटी थी और काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी था. ग्रामीण रोजगार गारंटी की इस योजना को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने के विरोध में यह उपवास आयोजित किया गया. पहले केंद्र सरकार मनरेगा के तहत शत प्रतिशत व्यय वहन करती थी, लेकिन अब इसे 90:10 के वित्तपोषण में बदल दिया गया है, जिससे हिमाचल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा'.
सेब आयात पर ये बोले सीएम
वहीं, सेब पर आयात शुल्क घटाने से जुड़े सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ आयोजित पिछली बैठक में उनसे न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर शुल्क कम करने का मुद्दा उठाया था. आयात शुल्क में किसी भी प्रकार की कमी हिमाचल के सेब उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी. इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से अधिकारियों और बागवानों की एक टीम भेजने को कहा है, जिसके बाद में केंद्र सरकार इस विषय के सभी पहलुओं की गंभीरतापूर्वक जांच कर चर्चा करेगी.
गरीबों के अधिकारों का हनन
अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य,प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि यह संघर्ष उन बेरोजगारों व ग्राम पंचायतों के लिए है जिनके अधिकार का हनन किया जा रहा है. कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने पदाधिकारियों से इस अभियान से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जिलों का दौरा भी करेंगी. उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर जारी दिशानिर्देश का सही से पालन करने को कहा.
लोगों को बताई जाए जी राम जी की कमियां
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'मनरेगा बचाओ अभियान को हर घर, हर गांव व हर पंचायत में पहुंचाने के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा. किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व मनरेगा बचाओ अभियान के लिए नियुक्त पार्टी पदाधिकारियों से इस अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने व लोगों को मनरेगा की जगह नये जी राम जी की खामियों से लोगों को जागृत करने को कहा'.
