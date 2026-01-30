ETV Bharat / state

'जी राम जी' के विरोध में कांग्रेस का मौन व्रत, CM सुखविंदर ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

शिमला: मनरेगा का नाम बदले जाने के फैसले के विरोध में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस ने दो घंटे का उपवास रखा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे गांधी के विचारों और गरीबों के हक पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, जिससे यह कार्यक्रम महज सांकेतिक विरोध न रहकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन गया.

शिमला में शहीद दिवस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पहले ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में सुबह 1 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक दो घंटे का उपवास रखा.

इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल मनरेगा का नाम बदला है, बल्कि योजना के मूल स्वरूप को भी कमजोर किया है. पहले यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती थी, लेकिन अब रोजगार के अवसरों में कटौती की जा रही है.

पंचायत प्रधानों की छीनी शक्तिया

सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले गांव के प्रधानों को मनरेगा के तहत सड़क निर्माण जैसे कार्य करवाने की शक्तियां प्राप्त थीं, जिससे लोगों को अपने घर-द्वार के निकट रोजगार मिलता था. कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना ने लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि अब पंचायत प्रधानों की शक्तियां छीन ली गई हैं.