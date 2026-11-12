क्या बिकने जा रहा है ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ? सीएम सुक्खू ने साफ किया सरकार का रुख
नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि जयराम ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ को बेचने की चर्चाओं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पीटरहॉफ को बेचने का कोई इरादा नहीं है. इसके उलट सरकार इसे और बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रही है. मौजूदा भवन में लीकेज और दूसरी समस्याओं को दूर करने के साथ यहां कमरों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पीटरहॉफ में कम से कम 100 अतिरिक्त कमरे बनाने की योजना है.
पीटरहॉफ को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा पीटरहॉफ में लीकेज की समस्या है और भवन को बेहतर बनाने की जरूरत है. सरकार इसे बेचने के बजाय नए सिरे से विकसित करना चाहती है, ताकि इसकी सुविधाओं में सुधार हो सके. उन्होंने बताया कि योजना के तहत यहां कम से कम 100 अतिरिक्त कमरे बनाए जाएंगे.
जयराम ठाकुर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं. उन्होंने पुराने पीटरहॉफ का जिक्र करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में वहां आग लग गई थी, जिसके बाद नया पीटरहॉफ बनाया गया. अब मौजूदा भवन में लीकेज और अन्य समस्याओं को दूर कर इसे बेहतर स्वरूप देने की योजना है.
भाजपा पर साधा निशाना, कस्टमाइज्ड पैकेज का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार सरकारी संपत्तियों को न तो बेचेगी और न ही उन्हें लुटने देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 5,000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर देने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस तरह सरकारी संपत्तियों को लेकर कोई कदम नहीं उठाएगी.
विंटर सेशन में विपक्ष से खुलकर चर्चा करने की अपील
16 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा के विंटर सेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार सबसे लंबा शीतकालीन सत्र आयोजित किया है. सरकार चाहती है कि भाजपा सदन में सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करे और बार-बार वॉकआउट करने से बचे. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वह दबाव में हैं और उनके विधायक दल में भी नाराजगी है.
पर्यटन सीजन को ध्यान में रखकर तय किया सत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि विंटर सेशन जल्दी आयोजित करने के पीछे पर्यटन सीजन को ध्यान में रखना भी एक वजह है. सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र ऐसा हो, जिससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां प्रभावित न हों.
सोनिया गांधी की पुस्तक की भी की सराहना
मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी की पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इसमें अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ सामने रखा है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इस पुस्तक को खरीद रहे हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, 16 तारीख को दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन होना है. मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया. उनके मुताबिक, सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते आज पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में शामिल है.
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