ETV Bharat / state

क्या बिकने जा रहा है ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ? सीएम सुक्खू ने साफ किया सरकार का रुख

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ को बेचने की चर्चाओं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति स्पष्ट की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पीटरहॉफ को बेचने का कोई इरादा नहीं है. इसके उलट सरकार इसे और बेहतर बनाने की योजना पर काम कर रही है. मौजूदा भवन में लीकेज और दूसरी समस्याओं को दूर करने के साथ यहां कमरों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पीटरहॉफ में कम से कम 100 अतिरिक्त कमरे बनाने की योजना है.

पीटरहॉफ को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी