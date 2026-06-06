जिला परिषद-बीडीसी की 'एक दिन की वैल्यू' पर घिरे सीएम सुक्खू, अब दी ये सफाई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने "एक दिन की वैल्यू" वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 8:41 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिला परिषद और पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्यों की एक दिन की वैल्यू संबंधी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सफाई दी है. विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों का अपमान करना नहीं था, बल्कि चुनावी राजनीति की एक वास्तविकता को उजागर करना था.
मीडिया से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि मेरा आशय यह था कि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की अहमियत उस समय सबसे अधिक दिखाई देती है, जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव होने होते हैं. वोटिंग से पहले इन सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी साथ लेकर चलते हैं, उनकी खूब खातिरदारी की जाती है और उन्हें इधर-उधर घुमाया जाता है, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वही सदस्य उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं. ये ट्रेंड बीजेपी करती है. "एक दिन की वैल्यू" से मेरा तात्पर्य केवल वोटिंग के दिन तक मिलने वाली राजनीतिक अहमियत से था, न कि जनप्रतिनिधियों के वास्तविक योगदान से. सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि पंचायत प्रतिनिधियों की अपनी संवैधानिक और वित्तीय सीमाएं होती हैं. 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि के आधार पर वो अपनी पंचायतों में विकास कार्य कर सकते हैं. इसलिए उनके बयान को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा करना उचित नहीं है.
'भाजपा से पूछा जाए सवाल'
इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान पदों के लिए कोई आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे. ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि पिछली बार उनके 11 जगहों पर जिला परिषद के चेयरमैन थे, इस बार बीजेपी कितनी जगहों पर चेयरमैन बनाने जा रही है. इस बार भाजपा ने 251 जगहों पर अपनी पार्टी से समर्थित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी. हमने केवल नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम उम्मीदवार घोषित किए थे. उसका रिजल्ट मैने पहले ही आपको बता दिया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में किसी भी जिला परिषद या बीडीसी चेयरमैन को हटाने की कार्रवाई नहीं की है.
गुमराह कर रही बीजेपी
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य की 251 जिला परिषद सीटों में से केवल 98 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए लगातार भ्रामक जानकारी फैला रही है. हाल ही में सम्पन्न पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों ने 53 शहरी स्थानीय निकायों में से 29 में विजय प्राप्त की, जबकि भाजपा विचारधारा से जुड़े उम्मीदवार केवल 21 निकायों में जीत दर्ज कर सके. इसके अतिरिक्त प्रदेशभर की पंचायतों में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े बड़ी संख्या में प्रधान और उप-प्रधान भी निर्वाचित हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने धनबल के दुरुपयोग के माध्यम से अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता और प्रदेश के देवी-देवताओं के आशीर्वाद से उप-चुनावों के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या पुनः 40 तक पहुंच गई.
ये भी पढ़े: फेसबुक पर CM सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नीरज भारती का अकाउंट हुआ रिस्ट्रिक्ट, फ़ेसबुक ने बताई ये वजह