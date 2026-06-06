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जिला परिषद-बीडीसी की 'एक दिन की वैल्यू' पर घिरे सीएम सुक्खू, अब दी ये सफाई

सीएम सुक्खू ने दी सफाई ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिला परिषद और पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्यों की एक दिन की वैल्यू संबंधी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सफाई दी है. विपक्ष के निशाने पर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों का अपमान करना नहीं था, बल्कि चुनावी राजनीति की एक वास्तविकता को उजागर करना था. मीडिया से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि मेरा आशय यह था कि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की अहमियत उस समय सबसे अधिक दिखाई देती है, जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव होने होते हैं. वोटिंग से पहले इन सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी साथ लेकर चलते हैं, उनकी खूब खातिरदारी की जाती है और उन्हें इधर-उधर घुमाया जाता है, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वही सदस्य उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं. ये ट्रेंड बीजेपी करती है. "एक दिन की वैल्यू" से मेरा तात्पर्य केवल वोटिंग के दिन तक मिलने वाली राजनीतिक अहमियत से था, न कि जनप्रतिनिधियों के वास्तविक योगदान से. सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि पंचायत प्रतिनिधियों की अपनी संवैधानिक और वित्तीय सीमाएं होती हैं. 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि के आधार पर वो अपनी पंचायतों में विकास कार्य कर सकते हैं. इसलिए उनके बयान को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा करना उचित नहीं है. a 'भाजपा से पूछा जाए सवाल'