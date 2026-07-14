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8 साल का गतिरोध खत्म, अब PM मोदी की मौजूदगी में होगा बड़ा फैसला, हिमाचल को बिना निवेश हर साल मिलेंगे 600 करोड़

शिमला: पिछले करीब आठ वर्षों से अटकी देश की अहम किशाऊ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार और साझेदार राज्यों के बीच जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इससे पहले भारत सरकार ने एमओयू का प्रारूप राज्यों को भेजकर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं. ऐसे में हिमाचल सरकार ने भी अपने हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तैयारी तेज कर दी है.

बड़ी बात यह है कि यदि संशोधित व्यवस्था लागू होती है तो हिमाचल प्रदेश को परियोजना में एक रुपये का पूंजीगत निवेश किए बिना हर साल करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के एमओयू के प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के हर प्रावधान में प्रदेश के लोगों के अधिकार और राज्य के दीर्घकालिक हित पूरी तरह सुरक्षित रहने को लेकर निर्देश दिए.

378 मिलियन घन मीटर जल पर अधिकार

सीएम सुक्खू ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बनी है. संशोधित व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई वित्तीय निवेश नहीं करना होगा, जबकि राज्य को हर वर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा.