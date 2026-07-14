8 साल का गतिरोध खत्म, अब PM मोदी की मौजूदगी में होगा बड़ा फैसला, हिमाचल को बिना निवेश हर साल मिलेंगे 600 करोड़
किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के एमओयू का ड्राफ्ट राज्यों को भेजा गया, सीएम सुक्खू बोले- प्रदेश के हितों से नहीं होगा कोई समझौता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 4:22 PM IST
शिमला: पिछले करीब आठ वर्षों से अटकी देश की अहम किशाऊ बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार और साझेदार राज्यों के बीच जल्द समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इससे पहले भारत सरकार ने एमओयू का प्रारूप राज्यों को भेजकर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं. ऐसे में हिमाचल सरकार ने भी अपने हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तैयारी तेज कर दी है.
बड़ी बात यह है कि यदि संशोधित व्यवस्था लागू होती है तो हिमाचल प्रदेश को परियोजना में एक रुपये का पूंजीगत निवेश किए बिना हर साल करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के एमओयू के प्रारूप की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के हर प्रावधान में प्रदेश के लोगों के अधिकार और राज्य के दीर्घकालिक हित पूरी तरह सुरक्षित रहने को लेकर निर्देश दिए.
378 मिलियन घन मीटर जल पर अधिकार
सीएम सुक्खू ने कहा कि हाल ही में हुई बैठक में 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति बनी है. संशोधित व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना में कोई वित्तीय निवेश नहीं करना होगा, जबकि राज्य को हर वर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा.
सीएम सुक्खू ने कहा, "सरकार ने पूर्व में तैयार एमओयू के प्रारूप को अस्वीकार किया था और प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखते हुए नई शर्तों एवं प्रावधानों पर सभी हितधारकों की सहमति सुनिश्चित की. इससे राज्य के दीर्घकालिक हित सुरक्षित हुए हैं और परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता भी साफ हुआ है. नई व्यवस्था के तहत सभी साझेदार राज्यों को बिजली और पानी में उनका वैध हिस्सा मिलेगा. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश को अपनी आवश्यकता के अनुसार जलाशय से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा".
उन्होंने कहा कि राज्य ने यमुना बेसिन में 378 मिलियन घन मीटर जल पर अपना अधिकार भी सुरक्षित कर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा हिमाचल के हितों को सर्वोपरि रखा है. किशाऊ परियोजना पर हुआ यह समझौता राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा, जिससे हिमाचल का वैध हिस्सा और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित होंगे.
13,066 मिलियन यूनिट बिजली के बकाए के प्रयास तेज
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से हिमाचल को मिलने वाली 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के लंबित बकाये को हासिल करने के लिए भी सरकार प्रयास तेज कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यह मामला करीब 15 वर्षों से लंबित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से किशाऊ परियोजना में हिमाचल के वित्तीय योगदान को लेकर पिछले आठ वर्षों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हुआ है.
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस परियोजना में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में करीब 800 करोड़ रुपये का योगदान देने पर सहमति जताई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसका विरोध किया और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करवाई, जिसके तहत हिमाचल को बिना पूंजीगत निवेश किए परियोजना के सभी वैध लाभ मिलते रहेंगे.
ये भी पढ़ें: नौकरियां बिकती रही, पेपर लीक करवाए गए और भाजपा सरकार सोई रही: CM सुक्खू