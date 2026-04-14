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बुधवार को लक्ष्मी का इंतजार, हिमाचल दिवस पर CM सुक्खू से सुख समाचार की आस, DA नहीं तो इन घोषणाओं को पूरा करे सरकार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FACEBOOK@CMSUKHU )

शिमला: पर्व कोई भी हो, सभी को सुख के समाचार का इंतजार रहता है. बुधवार को हिमाचल का एक बड़ा पर्व है. वर्ष 1948 में 15 अप्रैल के ही दिन हिमाचल का गठन हुआ था. इस अवसर को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है. राज्य स्तरीय समारोह के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर जिला के रिकांगपियो में होंगे. सीएम किन्नौर पहुंच चुके हैं. अब सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स सहित अन्य वर्गों को इस अवसर पर सीएम की घोषणाओं का इंतजार है. कर्मचारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि हिमाचल दिवस के अवसर पर डीए की कम से कम एक किश्त (चाहे तीन फीसदी ही सही) मिल जाए. एरियर को लेकर आस तो है, लेकिन आशंका भी है कि खजाने में इतना पैसा नहीं है तो सुख समाचार कैसे मिलेगा. फिर कर्मचारी अन्य राहतों के बारे में आशावान हैं. उदाहरण के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विगत में कुछ वादे किए हैं. इन वादों पर नजर डालें तो पेंशनर्स को आशा बंधती है. सीएम सुक्खू ने ऐलान किया इस वित्त वर्ष में पेंशनर्स का एरियर दे दिया जाएगा. रिटायर क्लास फोर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलना है. इसकी घोषणा भी सीएम कर चुके हैं. ऐसे में इस वर्ग को भी हिमाचल दिवस पर कुछ आस है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर महिलाओं के लिए कोई ऐलान कर सकते हैं. खासकर इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के संदर्भ में घोषणा हो सकती है. सीएम इससे पहले लाहौल-स्पीति में जनजातीय इलाकों की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि का ऐलान कर चुके हैं. क्या है खजाने की स्थिति?