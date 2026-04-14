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बुधवार को लक्ष्मी का इंतजार, हिमाचल दिवस पर CM सुक्खू से सुख समाचार की आस, DA नहीं तो इन घोषणाओं को पूरा करे सरकार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर महिलाओं के लिए भी कोई ऐलान कर सकते हैं.

HIMACHAL DIWAS 2026
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (FACEBOOK@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:46 PM IST

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शिमला: पर्व कोई भी हो, सभी को सुख के समाचार का इंतजार रहता है. बुधवार को हिमाचल का एक बड़ा पर्व है. वर्ष 1948 में 15 अप्रैल के ही दिन हिमाचल का गठन हुआ था. इस अवसर को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है. राज्य स्तरीय समारोह के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर जिला के रिकांगपियो में होंगे. सीएम किन्नौर पहुंच चुके हैं. अब सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स सहित अन्य वर्गों को इस अवसर पर सीएम की घोषणाओं का इंतजार है.

कर्मचारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि हिमाचल दिवस के अवसर पर डीए की कम से कम एक किश्त (चाहे तीन फीसदी ही सही) मिल जाए. एरियर को लेकर आस तो है, लेकिन आशंका भी है कि खजाने में इतना पैसा नहीं है तो सुख समाचार कैसे मिलेगा. फिर कर्मचारी अन्य राहतों के बारे में आशावान हैं. उदाहरण के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विगत में कुछ वादे किए हैं. इन वादों पर नजर डालें तो पेंशनर्स को आशा बंधती है. सीएम सुक्खू ने ऐलान किया इस वित्त वर्ष में पेंशनर्स का एरियर दे दिया जाएगा. रिटायर क्लास फोर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलना है. इसकी घोषणा भी सीएम कर चुके हैं. ऐसे में इस वर्ग को भी हिमाचल दिवस पर कुछ आस है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस अवसर पर महिलाओं के लिए कोई ऐलान कर सकते हैं. खासकर इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के संदर्भ में घोषणा हो सकती है. सीएम इससे पहले लाहौल-स्पीति में जनजातीय इलाकों की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि का ऐलान कर चुके हैं.

क्या है खजाने की स्थिति?

हिमाचल में हर महीने वेतन व पेंशन के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए की जरूरत होती है. हाल ही में सरकार ने अप्रैल के पहले हफ्ते में 900 करोड़ रुपए के कर्ज की अधिसूचना की थी. राज्य सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी व अपने संसाधनों से होने वाली आय इतनी पर्याप्त नहीं है कि डीए की चार फीसदी किश्त व पिछला एरियर दिया जा सके. किसी तरह जुगाड़ से तीन फीसदी डीए की किश्त दी जा सकती है. लेकिन वित्त विभाग के अफसरों की सीमाएं देखें तो प्रधान वित्त सचिव अपनी प्रेजेंटेशन में कह चुके हैं कि डीए व एरियर देना संभव नहीं है. ऐसे में कर्मचारियों व पेंशनर्स की नजर बुधवार को लक्ष्मी आगमन की सुख सूचना पर टिकी हैं.

कर्मचारी वर्ग के सोशल मीडिया पन्नों पर नजर डालें तो कई रोचक प्रतिक्रियाएं व पोस्ट नजर आती हैं. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी मंच की पोस्ट है-डीए और पे एरियर के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख या बोल नहीं सकते तो मनोबल मत तोड़ो.... इसी बीच, हिमाचल कांग्रेस के मुखिया विनय कुमार ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है और बाकी देनदारियां भी चरणबद्ध तरीके से अदा की जाएगी.

इधर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार कह रहे हैं कि केंद्र से आरडीजी खत्म होने के बावजूद राज्य सरकार ओपीएस बंद नहीं करेगी. सीएम सुक्खू ने कहा है कि संसाधन उपलब्ध होते ही कर्मचारियों के अन्य लाभ भी दिए जाएंगे. देखना है कि कल हिमाचल दिवस के अवसर पर सीएम सुक्खू किन्नौर के रिकांगपिओ से क्या ऐलान करते हैं.

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