खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर CM सुक्खू! 15 अगस्त को बम से उड़ाने की दी धमकी
मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के कई स्कूलों और एसडीएम कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 6:25 PM IST
सोलन: स्वतंत्रता दिवस से पहले हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं. सोलन नगर निगम को शुक्रवार दोपहर एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त के दिन निशाना बनाने और बम धमाकों की धमकी दी गई है. ईमेल में कई स्कूलों में बम विस्फोट करने, 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं मनाने और लोगों तक यह संदेश पहुंचाने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. मेल मिलने के बाद नगर निगम परिसर में हड़कंप मच गया और बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया.
दोपहर को मिला धमकी भरा ईमेल
जानकारी के अनुसार, नगर निगम सोलन को शुक्रवार दोपहर करीब 2:11 बजे एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. यह मेल एरिका जॉनसन (Erika Johnson) नामक आईडी से भेजा गया है. ईमेल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त के दिन निशाना बनाने की धमकी दी गई है. साथ ही, भेजने वाले ने खुद को "खालिस्तान नेशनल आर्मी" (Khalistan National Army) से जुड़ा बताते हुए कई भड़काऊ और देश विरोधी संदेश भी लिखे हैं.
स्कूलों में बम धमाकों की चेतावनी
धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित नहीं होने चाहिए. यदि स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वहां बम धमाके किए जाएंगे. ईमेल में नगर निगम की मेयर से कहा गया है कि इस संदेश को मीडिया और अभिभावकों तक पहुंचाया जाए. साथ ही, लोगों से बच्चों को स्कूल न भेजने और उन्हें सुरक्षित रखने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. ईमेल में कई देश विरोधी और भड़काऊ नारे भी लिखे गए हैं.
मेल मिलते ही खाली कराया गया नगर निगम भवन
ईमेल मिलने के बाद नगर निगम कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई. एहतियात के तौर पर पूरी इमारत को खाली कराया गया. उस समय नगर निगम के हॉल में एक सेवानिवृत्ति समारोह भी चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई. सुरक्षा एजेंसियों ने नगर निगम भवन के हर हिस्से की जांच की. तलाशी के दौरान किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. हालांकि पुलिस ने मामले को हल्के में नहीं लिया है और धमकी भरे ईमेल के स्रोत तथा उसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए साइबर जांच भी शुरू कर दी गई है.
अन्य सरकारी संस्थानों को भी मिली धमकी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नगर निगम सोलन के अलावा डगशाई के एक स्कूल और एसडीएम कार्यालय कसौली को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं. इसके बाद संबंधित संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी मामलों की एक साथ जांच की जा रही है.
एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, "पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है. धमकी भरे ईमेल के संबंध में एफआईआर दर्ज की जा रही है. नगर निगम भवन में किसी प्रकार का बम या विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं. पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल भेजने वाले तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है."
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