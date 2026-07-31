ETV Bharat / state

खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर CM सुक्खू! 15 अगस्त को बम से उड़ाने की दी धमकी

सोलन: स्वतंत्रता दिवस से पहले हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं. सोलन नगर निगम को शुक्रवार दोपहर एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त के दिन निशाना बनाने और बम धमाकों की धमकी दी गई है. ईमेल में कई स्कूलों में बम विस्फोट करने, 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं मनाने और लोगों तक यह संदेश पहुंचाने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. मेल मिलने के बाद नगर निगम परिसर में हड़कंप मच गया और बम स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया.

दोपहर को मिला धमकी भरा ईमेल

जानकारी के अनुसार, नगर निगम सोलन को शुक्रवार दोपहर करीब 2:11 बजे एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. यह मेल एरिका जॉनसन (Erika Johnson) नामक आईडी से भेजा गया है. ईमेल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 15 अगस्त के दिन निशाना बनाने की धमकी दी गई है. साथ ही, भेजने वाले ने खुद को "खालिस्तान नेशनल आर्मी" (Khalistan National Army) से जुड़ा बताते हुए कई भड़काऊ और देश विरोधी संदेश भी लिखे हैं.

धमकी भरा ईमेल (ETV BHARAT)

स्कूलों में बम धमाकों की चेतावनी

धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित नहीं होने चाहिए. यदि स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वहां बम धमाके किए जाएंगे. ईमेल में नगर निगम की मेयर से कहा गया है कि इस संदेश को मीडिया और अभिभावकों तक पहुंचाया जाए. साथ ही, लोगों से बच्चों को स्कूल न भेजने और उन्हें सुरक्षित रखने जैसी बातें भी लिखी गई हैं. ईमेल में कई देश विरोधी और भड़काऊ नारे भी लिखे गए हैं.