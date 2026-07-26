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आपदा प्रभावितों के लिए CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बेघर परिवारों को ₹8.50 लाख की सहायता, जरूरतमंदों को मिलेगी सरकारी जमीन

मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों के लिए भी राहत का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आपदा में गाय या भैंस की मौत होने पर प्रति पशु 55 हजार रुपये और बकरी की मौत पर 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. जिन मकानों में बाढ़ या मलबे से नुकसान हुआ है, उन्हें एक लाख रुपये तक की राहत मिलेगी. वहीं, क्षतिग्रस्त दुकानों को नुकसान के आधार पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. फसलों के नुकसान पर किसानों को प्रति कनाल 5 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में पूरी तरह बेघर हुए परिवारों को कुल 8.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. इसमें 7.50 लाख रुपये नए घर के निर्माण के लिए और 1 लाख रुपये कपड़े, बर्तन व अन्य जरूरी घरेलू सामान खरीदने के लिए दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनके पुनर्वास के लिए सरकार आवश्यकतानुसार सरकारी भूमि उपलब्ध कराएगी, ताकि प्रभावित परिवार जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें.

कांगड़ा: कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने से प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है. रविवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए 7.50 लाख रुपये और घरेलू सामान की खरीद के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होगी, उन्हें सरकार सरकारी भूमि भी उपलब्ध कराएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को अस्थायी रूप से किराए के मकान में रहना पड़ेगा, उन्हें 5 हजार रुपये प्रतिमाह किराया सहायता दी जाएगी. इसके अलावा सभी प्रभावित परिवारों को छह महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने रिडकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

प्रभावित परिवारों के साथ CM सुक्खू (DIPR)

सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 की आपदा के दौरान प्रदेश में 23 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए थे और करीब 500 लोगों की जान गई थी. उस समय 75 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था, जिसकी सराहना नीति आयोग और विश्व बैंक ने भी की थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार आपदा राहत नियमों में संशोधन कर सहायता राशि बढ़ाई है और प्रभावित परिवारों को समय पर मदद पहुंचाने के लिए विशेष आपदा राहत कोष भी बनाया गया है. राज्य सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी आधारभूत ढांचे के विकास पर भी काम कर रही है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

25 परिवारों को मिली अंतरिम राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के रूप में 25 परिवारों को 25-25 हजार रुपये और 16 अन्य परिवारों को 10-10 हजार रुपये की अंतरिम सहायता जारी की जा चुकी है. अब तक 13 राजस्व प्रमाण-पत्र तैयार किए जा चुके हैं और प्रभावित लोगों को बोनाफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं. साथ ही शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के दोबारा निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है.

इस आपदा में घुड़घुं, भंगार और सपेड़ा गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इन तीनों गांवों के कुल 25 परिवार प्रभावित हुए हैं. सुरक्षा को देखते हुए सपेड़ा गांव के 13 मकानों को डेंजर जोन घोषित किया गया है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

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