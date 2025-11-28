'सदन में नियम नहीं, सिर्फ हंगामा देखता हूं', सीएम सुक्खू का विपक्ष पर वार
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 7:33 PM IST
शिमला: शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. सीएम सुखविंदर ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय केवल प्रदर्शन की होड़ में लगे रहते हैं. विपक्ष की कार्यशैली से उनकी आंतरिक गुटबाजी साफ दिखाई देती है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'विपक्ष यह मानकर चलता है कि जो वह कहता है, वही अंतिम सत्य है. सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष देर से आता है और तुरंत स्पीकर से अपनी बात सुनने की जिद करता है, जो सदन की परंपराओं के खिलाफ है. विपक्ष स्वयं स्पीकर के निर्देशों का पालन नहीं करता और निराधार आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है'.
वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रश्नकाल शुरू होते ही विभिन्न विषय उठाना शुरू किया जा रहा है. जगत सिंह नेगी के बोलने पर बाहर चले जाते हैं, जबकि उनके बोलने पर आपत्ति जताई है. तिरंगे के लिए दो-दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने बलिदान दिया है. ऐसे में तिरंगे का अपमान कभी नहीं किया गया. व्यक्तिगत की गई टिप्पणी को भी हटाया जाना चाहिए, साथ ही अन्य विषय से हटी बात को भी सामंजस्य से सुलझाया जाए. सदन की कार्यवाही सहमति से चलाया जाएगा'.
सीएम सुखविंदर सिंह ने पेंशनरों के प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा सरकार संवाद से पीछे नहीं हट रही है. पेंशनरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हो चुकी है और 10 दिसंबर के बाद विस्तृत बैठक कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा. मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पेंशनरों की मांगों को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: सदन के रिकॉर्ड से हटाई जाएगी राजस्व मंत्री की बातें, विपक्ष ने कहा- माफी मांगे जगत सिंह नेगी