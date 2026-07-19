हिमाचल में निवेश का बड़ा दांव! सस्ती बिजली, नई औद्योगिक नीति और पंजाब से बिजली समझौते का CM सुक्खू ने किया ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा पंजाब के साथ तीन साल के लिए बिजली आपूर्ति समझौता (पावर परचेज एग्रीमेंट) करने की भी घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल को उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), ग्रीन एनर्जी और पर्यटन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है.
चंडीगढ़ में उद्योगपतियों को दिया निवेश का न्योता
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर शाम चंडीगढ़ में आयोजित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) चंडीगढ़ के लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों को हिमाचल में निवेश करने का खुला आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, जिससे उद्योगों को बेहतर सुविधाएं और तेजी से स्वीकृतियां मिल सकें.
नई औद्योगिक नीति में सस्ती बिजली पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना है. इसके तहत उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होने से उद्योगों को बेहतर माहौल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
पंजाब से होगा बिजली आपूर्ति समझौता
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक पावर सरप्लस राज्य है और इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के साथ तीन वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) किया जाएगा. उन्होंने पंजाब को हिमाचल का "बड़ा भाई" बताते हुए कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा तथा ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगा.
ग्रीन एनर्जी और आईटी सेक्टर पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश में बायोचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि किन्नौर में जियोथर्मल ऊर्जा परियोजना भी विकसित की गई है. इसके साथ ही सोलन जिले के कंडाघाट में आईटी पार्क तैयार किया जा रहा है और डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी काम चल रहा है. इससे प्रदेश आईटी निवेश का नया केंद्र बन सकता है.
GST के बाद घटा राजस्व, इसलिए बदली जा रही नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से लगभग चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन अब यह घटकर करीब 150 से 200 करोड़ रुपये रह गया है. इसी कारण हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीतियों में बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि निवेश बढ़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.
पर्यटन, रेल और हवाई संपर्क पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों के बावजूद हिमाचल पर्यटकों के लिए सुरक्षित है. उन्होंने लोगों से केवल नदियों, खड्डों और नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले तीन वर्षों में इसके पूरा होने की संभावना है. इसके अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, नए हेलीपोर्ट विकसित करने और भविष्य में सभी जिला मुख्यालयों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की योजना पर भी सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आईटी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने उद्योगपतियों से हिमाचल की निवेश हितैषी नीतियों का लाभ उठाकर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया.
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