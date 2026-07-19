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हिमाचल में निवेश का बड़ा दांव! सस्ती बिजली, नई औद्योगिक नीति और पंजाब से बिजली समझौते का CM सुक्खू ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( FB@CMSUKHU )