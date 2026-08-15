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जानें स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या बड़े ऐलान किए?

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की.

CM सुक्खू ने किए ये बड़े ऐलान