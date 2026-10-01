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1 दिसंबर से बढ़ेगा दूध का समर्थन मूल्य, MIS में अब इतने रुपये किलो बिकेगा सेब

रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने की सभा ( DIPR )

शिमला: पहाड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और बागवानी की अहम भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिड़गांव में किसानों-बागवानों और पशुपालकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एक दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीदे जाने वाले सेब के दाम में भी एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है. अब MIS के तहत सेब 12 रुपये की जगह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. पिछली सरकारों के कार्यकाल में दूध के दाम में बहुत कम वृद्धि होती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है. आने वाले समय में इसमें और वृद्धि की जाएगी, जिससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी. सरकार ने बागवानों को लाभ पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की है और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को भी समर्थन मूल्य दिया जा रहा है". बता दें कि इससे पहले इसी वित्त वर्ष में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में गाय और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की थी. गाय के दूध में प्रति लीटर 10 रुपये बढ़ाकर एमएसपी 61 रुपये प्रति लीटर की गई. वहीं, भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर की थी. शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने किए बदलाव मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न हो, इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखते हुए प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं. रोहड़ू के एक स्कूल में सीबीएसई व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में 500 से अधिक की बढ़ोतरी हुई. इन सीबीएसई स्कूलों में 1,500 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को भी मजबूत किया जा रहा है. प्रदेश में 300 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है, ताकि अभिभावकों पर निजी स्कूलों की महंगी शिक्षा का बोझ कम हो. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा