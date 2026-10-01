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1 दिसंबर से बढ़ेगा दूध का समर्थन मूल्य, MIS में अब इतने रुपये किलो बिकेगा सेब

रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसान और बागवानों के लिए बड़ा ऐलान किया.

रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने की सभा
रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने की सभा (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:40 PM IST

5 Min Read
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शिमला: पहाड़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और बागवानी की अहम भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिड़गांव में किसानों-बागवानों और पशुपालकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एक दिसंबर से दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीदे जाने वाले सेब के दाम में भी एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है. अब MIS के तहत सेब 12 रुपये की जगह 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. पिछली सरकारों के कार्यकाल में दूध के दाम में बहुत कम वृद्धि होती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है. आने वाले समय में इसमें और वृद्धि की जाएगी, जिससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी. सरकार ने बागवानों को लाभ पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की है और प्राकृतिक खेती के उत्पादों को भी समर्थन मूल्य दिया जा रहा है".

बता दें कि इससे पहले इसी वित्त वर्ष में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में गाय और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की थी. गाय के दूध में प्रति लीटर 10 रुपये बढ़ाकर एमएसपी 61 रुपये प्रति लीटर की गई. वहीं, भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर की थी.

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने किए बदलाव

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रदेश अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न हो, इसके लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है.

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखते हुए प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं. रोहड़ू के एक स्कूल में सीबीएसई व्यवस्था लागू होने के बाद एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में 500 से अधिक की बढ़ोतरी हुई. इन सीबीएसई स्कूलों में 1,500 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है.

इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को भी मजबूत किया जा रहा है. प्रदेश में 300 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं. इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है, ताकि अभिभावकों पर निजी स्कूलों की महंगी शिक्षा का बोझ कम हो.

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर प्रदेश की संपदा का इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के समय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार गरीब और आम लोगों के हित में प्रदेश की संपदा का उपयोग कर रही है.

उन्होंने कहा, जब तक वह मुख्यमंत्री के पद पर हैं, प्रदेश की संपदा को न लूटने दिया जाएगा और न ही लुटने दिया जाएगा. उन्होंने इस लड़ाई में जनता से सहयोग का आह्वान किया. मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर भाजपा के सवालों पर सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय आम लोगों का कार्यालय है, जहां जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यालय बनाए हैं.

वाइल्ड फ्लावर हॉल और JSW मामलों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल और JSW मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश के हितों की रक्षा की है. किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के मामले में भी प्रदेश के पक्ष में ऐतिहासिक सफलता मिली है. इससे हिमाचल प्रदेश के खजाने में करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है. यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया जाता.

1.36 लाख कर्मचारियों को OPS का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है और आने वाले समय में और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी और पात्र परिवारों को 300 यूनिट बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

आपदा के दौरान हुए नुकसान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 23 हजार घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे. इनके लिए आर्थिक सहायता को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये किया गया और अब इसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: फेस्टीवल सीजन से ऐन पहले सुक्खू सरकार लेगी 600 करोड़ का कर्ज, 18 साल के लोन को अधिसूचना जारी

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