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शिक्षकों को CM सुक्खू का बड़ा भरोसा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर होगा फैसला, निलंबन और FIR भी होंगी वापस

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों प्राथमिक शिक्षकों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली (कॉम्प्लेक्स सिस्टम) को लेकर बड़ा भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक दिवस से पहले इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी. जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाएगा और आवश्यक हुआ तो इसे वापस लेने पर भी फैसला लिया जाएगा. इसके साथ ही आंदोलन के दौरान शिक्षकों पर हुई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी घोषणा की गई.

कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर जल्द होगा निर्णय

प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच जल्द होने वाली बैठक में सभी लंबित मांगों पर सकारात्मक और निष्पक्ष तरीके से चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान करती है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि शिक्षक दिवस से पहले इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा.

कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर सरकार ने दिया बड़ा भरोसा (DIPR)

शिक्षकों के अधिकार रहेंगे सुरक्षित

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बंद पड़ी खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा. इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद है.