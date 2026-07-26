शिक्षकों को CM सुक्खू का बड़ा भरोसा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर होगा फैसला, निलंबन और FIR भी होंगी वापस
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 4:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों प्राथमिक शिक्षकों के लिए शनिवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली (कॉम्प्लेक्स सिस्टम) को लेकर बड़ा भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक दिवस से पहले इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेगी. जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाएगा और आवश्यक हुआ तो इसे वापस लेने पर भी फैसला लिया जाएगा. इसके साथ ही आंदोलन के दौरान शिक्षकों पर हुई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी घोषणा की गई.
कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर जल्द होगा निर्णय
प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच जल्द होने वाली बैठक में सभी लंबित मांगों पर सकारात्मक और निष्पक्ष तरीके से चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान करती है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि शिक्षक दिवस से पहले इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा.
शिक्षकों के अधिकार रहेंगे सुरक्षित
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बंद पड़ी खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा. इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद है.
सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने, सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाना है और इसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.
कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा फैसला था. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. साथ ही उन्होंने प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की मजबूती और विकास के लिए सभी वर्गों से सहयोग की अपील भी की.
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