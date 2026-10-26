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कुल्लू दशहरा की सांस्कृतिक संध्या में पहुंचे सीएम सुक्खू, लेजर-ड्रोन शो का लिया आनंद, नाटी भी डाली

कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे सीएम सुक्खू ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू के जिला मुख्यालय ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सबसे पहले मुख्यमंत्री ढालपुर मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने मैदान में विभिन्न प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री लालचंद प्रार्थी कला केंद्र पहुंचे. जहां पर उन्होंने सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया. इस दौरान दशहरा उत्सव समिति के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया.

कुल्लू दशहरा उत्सव में सीएम सुक्खू ढालपुर के रथ मैदान में इस बार एक और सांस्कृतिक मंच सजाया गया है. जहां पर ग्लोबल डांस के साथ-साथ लेजर और ड्रोन शो का आयोजन किया गया. ग्लोबल डांस में नेपाल, थाईलैंड, कज़ाख़िस्तान, मलेशिया, तजाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अमेरिका सहित एक दर्जन से अधिक देशों के कलाकारों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इसके अलावा मणिपुर, राजस्थान के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला से आए कलाकारों ने भी अपनी संस्कृति की झलक पेश की. उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन किया गया.