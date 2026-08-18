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'जरूरत से ज्यादा अफसर हिमाचल पर बढ़ा रहे आर्थिक बोझ, IPS-IAS की संख्या में कटौती का लिया निर्णय'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )