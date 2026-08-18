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'जरूरत से ज्यादा अफसर हिमाचल पर बढ़ा रहे आर्थिक बोझ, IPS-IAS की संख्या में कटौती का लिया निर्णय'

सीएम सुक्खू ने जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही है. उन्होंने अधिकारियों के कैडर में कटौती, आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 3:23 PM IST

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शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फ़िर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. प्रधानमंत्री की ओर से आपदा सहायता के लिए घोषित 1500 करोड़ की सहायता न मिलने पर भाजपा को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हित में भाजपा के लोगों को परवाणू से नीचे भी जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने बताया कि खराब मौसम के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा देउरी स्कूल के कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकीं और अक्टूबर में दोबारा स्कूल आने का कार्यक्रम बनाया जाएगा. मंडी में आई आपदा के वक्त प्रियंका गांधी ने स्कूल के पुराने क्षतिग्रस्त भवन का निरीक्षण किया था. तब उन्होंने स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी. आज उनके राजनीतिक सलाहकार ने बच्चों के सामने प्रियंका गांधी का संदेश पढ़ा है. अक्टूबर महीने में प्रियंका गांधी दोबारा इस स्कूल में जाने का कार्यक्रम बनाएंगी.

'जल्द होगा कैबिनेट विस्तार'

हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा. इसे लेकर पार्टी हाईकमान के साथ पहले दौर की चर्चा पूरी हो गई है. दूसरे दौर की चर्चा के बाद पार्टी आलाकमान से मंजूरी मिलते ही प्रदेश कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा.

प्रदेश में आवश्यकता से ज्यादा अधिकारी

हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या में कटौती के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ताजा बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन एक सीमा के भीतर. आवश्यकता से अधिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के कैडर में कटौती करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में आवश्यकता से ज्यादा अधिकारी हैं.

'सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछेगा सवाल'

मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय कभी विधानसभा का 10 दिन का सत्र नहीं बुलाया गया. विपक्ष चाहे तो सत्र की अवधि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सत्र में मुद्दों पर बहस होनी चाहिए. इस बार सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल पूछेगा.

'बीजेपी के लोगों को नहीं दिखता व्यवस्था परिवर्तन'

हिमाचल भर्तियां न मिलने पर भाजपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नियुक्तियां मिल रही हैं. प्रदेश में जेबीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट और स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन नजर नहीं आता है. हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा.

'बीजेपी के लोग परवाणू से नीचे भी जाएं'

वहीं, प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक न मिलने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा को घेरा है. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग परवाणू से नीचे भी जाएं और प्रदेशहित की बात करें. भाजपा के लोग प्रदेशहित में परवाणू से नीचे नहीं जाते. भाजपा नेता केवल सोशल मीडिया पर खूब छाए रहते हैं. भाजपा मुख्यालय दीपकमल में 50 लोगों की टीम सोशल मीडिया के लिए बनाई गई है. सोशल मीडिया पर केवल हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है. 20 साल पहले मैने हिमाचल में 14 लाख रुपये का एक प्लॉट खरीदा था, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपये हो गई, तो इसका भी दुष्प्रचार किया गया.

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