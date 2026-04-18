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कोलकाता से सियासी हमला, CM सुक्खू ने मोदी और ममता सरकार को घेरा, महिला आरक्षण पर कही ये बात

इस दौरान सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा.

CM SUKHU ATTACK PM MODI MAMATA
कोलकाता में CM सुक्खू ने मोदी और ममता सरकार को घेरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता/शिमला: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस के प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जोरदार हमला बोला. शनिवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुक्खू ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों को आड़े हाथों लिया. उनके बयानों से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरा

सीएम सुक्खू ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर रही है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत कांग्रेस ने की थी. सुक्खू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इसे नाकाम कर दिया.

‘राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया बिल’

सीएम सुक्खू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र को सभी दलों से चर्चा करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि 2023 में जो प्रस्ताव आया था, उसी को लागू किया जाना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे को केवल चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है और वास्तविक उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं है.

ममता सरकार पर भी साधा निशाना

सीएम सुक्खू ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य विकास के मामले में पिछड़ गया है और लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में सरकार के बजाय एक “सिंडिकेट” व्यवस्था काम कर रही है, जिससे आम जनता का भरोसा टूट रहा है. उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, जो सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करती है. पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है। सुक्खू ने लोगों से अपील की कि वे राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को समर्थन दें.

कांग्रेस ने 294 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

सीएम सुक्खू ने कहा कि करीब 20 साल बाद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

केंद्र पर भेदभाव के आरोप

सुक्खू ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है और जो भी योजनाएं चल रही हैं, वे कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थीं. उन्होंने मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर भी केंद्र की आलोचना की और कहा कि इससे गरीबों के रोजगार पर असर पड़ा है.

हिमाचल की भाजपा सरकार पर भी प्रहार

अपने संबोधन में सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के बावजूद जनता को फायदा नहीं मिला और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने चुनाव से पहले भारी वित्तीय बोझ डाला, जिसका असर आज भी प्रदेश पर पड़ रहा है.

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