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CM सुक्खू का नीरज भारती पर जोरदार हमला, कहा- नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नीरज भारती मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

CM SUKHU ON NEERAJ BHARTI
CM सुक्खू ने नीरज भारती को बताया नशेड़ी (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल कांग्रेस में घमासान थम नहीं रहा है. पूर्व सीपीएस व कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती के बयानों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा जवाब दिया है. सीएम सुक्खू ने परोक्ष रूप से नीरज भारती को नशेड़ी कह दिया. रविवार को सीएम सुक्खू ने सचिवालय में एक बैठक के बाद नीरज भारती के बयानों को लेकर मीडिया के एक सवाल पर कहा कि नीरज भारती कोई मसला नहीं है, नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए.

उल्लेखनीय है कि नीरज भारती ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टों को झड़ी लगा दी थी. उसके बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन नीरज भारती ने उस से पहले ही पार्टी वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया. फिर पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. यहां तक नीरज भारती का फेसबुक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. अब भारत में कोई भी फेसबुक यूजर उनकी प्रोफाइल नहीं देख पा रहा है.

बीते दिनों उनके पिता और सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने भी नीरज के बयानों से किनारा कर लिया. इससे आहत नीरज भारती ने भी सियासी रूप से पिता चंद्र कुमार की राजनीतिक यात्रा से खुद को अलग करने का ऐलान किया. वहीं, सीएम सुक्खू की इस टिप्पणी के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नीरज भारती मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे विवाद को लेकर आगे क्या रुख अपनाता है. फिलहाल यह मामला प्रदेश की सियासत में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

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