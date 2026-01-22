ETV Bharat / state

नकली भाजपा के सहारे राजनीति कर रहे जयराम ठाकुर, करने लगे भविष्यवाणी: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और ऐसे में सत्ता में लौटने का सपना देखना सिर्फ भ्रम है.

CM Sukhu on Jairam Thakur
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 5:18 PM IST

कांगड़ा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए संसाधनों के दुरुपयोग की आदी रही है और अब नकली भाजपा के सहारे भविष्यवाणी कर रही है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नकली भाजपा के साथ मिलकर जयराम ठाकुर भविष्यवक्ता बन गए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब देख और समझ रही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)

भाजपा पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी, तब उसने सरकारी संसाधनों का खुलकर दुरुपयोग किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता दे रही है, जबकि भाजपा आज भी पुराने तौर-तरीकों पर चल रही है. मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी विधायकों को नकली भाजपा करार देते हुए कहा कि इन्हीं नकली नेताओं के सहारे भाजपा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर इन्हीं नकली भाजपाइयों के साथ मिलकर भविष्य बताने लगे हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त का आरोप

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024 के राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा एक धनवान पार्टी है और इसी कारण उसने पैसों के बल पर विधायकों को खरीदा. इसी सौदेबाजी ने भाजपा नेताओं को अति आत्मविश्वास में डाल दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ जब निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसे स्वीकार करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए. आज वही नेता सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, जो भाजपा की राजनीतिक विफलता को दर्शाता है.

गुटों में बंटी भाजपा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है और ऐसे में सत्ता में लौटने का सपना देखना सिर्फ भ्रम है. उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा को सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार का हर फैसला आम आदमी के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है. सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी और प्रदेश को स्थिरता व विकास की राह पर आगे ले जाएगी.

सुलह विधानसभा को करोड़ों की साैगात

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए क्षेत्र को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए घोषणा की कि क्षेत्र की पात्र महिलाओं को जल्द ही 1500-1500 रुपये की सम्मान राशि जारी की जाएगी.

