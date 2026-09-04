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CM सुक्खू ने किसे कहा 'माइनिंग का किंग', बोले- 'तकलीफ तो होनी है, अभी तो शुरू हुई है, कुकर्मों की सजा तो मिलेगी'

जल शक्ति विभाग से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मामले में भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने-सामने.

CM Sukhu on Ashish Sharma
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 1:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन काफी गहमा-गहमी देखने को मिली. भाजपा विधायक आशीष शर्मा की ओर से लगातार उठाए जा रहे हमीरपुर जिले के रक्कड़ परागपुर में जल शक्ति विभाग से जुड़े भूमि अधिग्रहण के मामले में सियासी छींटाकशी देखने को मिली. आशीष शर्मा ने नियम 130 पर चर्चा के दौरान मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, तो मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए आशीष शर्मा को 'माइनिंग किंग' बता दिया.

CM सुक्खू ने किसे कहा माइनिंग किंग?

भाजपा विधायक आशीष शर्मा पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "तकलीफ तो होनी है, अभी केवल शुरू हुई है. लगातार सदस्य की ओर से हमीरपुर में भूमि अधिग्रहण का मामला उठाया जा रहा है. यह मामला न्यायालय भी गया था, लेकिन सदस्य ये तथ्य नहीं बता रहे हैं. जब भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, तो इसके खिलाफ वे न्यायालय गए थे. वह इस जमीन को नहीं बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्यायालय से स्टे लिया. लेकिन, तत्कालीन मंत्री बिक्रम ठाकुर को वहां बनाए जा रहे टैंक का उद्घाटन करना था और आधार टैंक बना लिया गया था. मुआवजे के रूप में जो राशि ली गई है, वो अदालत के फैसले के आधार पर ली गई है."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

'कुकर्मों की सजा तो मिलेगी'

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आशीष शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि, वो माइनिंग के किंग हैं और जानते हैं कि वहां क्रशर चल रहा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि इनके कुकर्मों की सजा तो इन्हें मिलेगी. वे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ न्यायालय में गए थे. जाहिर है कि मामला न्यायालय पहुंचा, तो जल शक्ति विभाग ने भी अदालत में अपना वकील पेश किया होगा. ऐसे में मुआवजा अदालत में निर्धारित हुआ. उन्होंने ने कहा कि, जब स्थानीय लोगों ने बताया, तब उन्हें जमीन पर टैंक बने होने की जानकारी मिली.

क्या है विवाद?

इससे पहले भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सदन में इस भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री को घेरा. आशीष शर्मा ने कहा कि 100 बार झूठ बोलकर उसे सत्य की तरह पेश करने का प्रयास किया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण हुआ है, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि एक बीघा से कम जमीन का अधिग्रहण हुआ और 18 लाख रुपये मुआवजे के रूप में लिए गए. आशीष शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की ओर से भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने के आदेश जारी किए गए. इससे पहले 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। आशीष शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि OPS देने से पहले मुख्यमंत्री ने मुआवजा ले लिया.

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