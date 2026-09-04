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CM सुक्खू ने किसे कहा 'माइनिंग का किंग', बोले- 'तकलीफ तो होनी है, अभी तो शुरू हुई है, कुकर्मों की सजा तो मिलेगी'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )