ETV Bharat / state

हड़ताल पर गए डॉक्टरों को सीएम सुक्खू और उनके मंत्री ने अच्छा खासा सुना दिया, जानें क्या कहा

शिमला: हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल में से एक आईजीएमसी में कुछ दिन पहले डॉक्टर और मरीज के बीच मारपीट होती है. मरीज के पक्ष में कुछ लोग अस्पताल में भीड़ के रूप में जुटते हैं. माहौल तनावपूर्ण हो जाता है. पूरे देश में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. कुछ लोग मरीज और कुछ डॉक्टर का पक्ष सोशल मीडिया पर लेते दिखे.

मामला बढ़ता देख सरकार मामले की जांच बिठा देती है. इसके बाद सीनियर रेडिडेंट डॉक्टर राघव निरूला की सेवाएं समाप्त कर दी जाती है. इससे रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं. रेडिडेंट डॉक्टर को अन्य डॉक्टरों का साथ मिलता है और कई जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. डॉक्टरों की मांग है कि राघव नरुला का सस्पेंशन वापस लिया जाए और अस्पताल में डॉक्टरों को धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इससे मरीजों को भारी परेशानी होती है. अब सीएम ने इस मामले पर हड़ताल पर गए डॉक्टरों को फटकार लगाई है.

अहंकार छोड़ काम पर लौटें डॉक्टर (ETV Bharat)

अहंकार छोड़े डॉक्टर: सीएम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया है और डॉक्टर को अपना अहंकार छोड़कर काम पर वह वापस लौटने की नसीहत दी है. रविवार को दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि 'मैंने खुद डॉक्टरों को आश्वासन दिया था. बावजूद इसके वो हड़ताल पर चले गए. उन्हें मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करना चाहिए था. रेडिडेंट डॉक्टरों को अपना अहंकार छोड़कर वापस ड्यूटी पर आना चाहिए. डॉक्टरों से आग्रह है कि वो सोमवार से अपनी ड्यूटी पर लौटें. सीनियर डॉक्टरों से को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे. रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी हड़ताल खत्म करदेनी चाहिए.'