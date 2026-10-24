ETV Bharat / state

हिमाचल में बंदरों की संख्या पर पंचायतवार होगा हिसाब, वन्यजीव बोर्ड की बैठक में CM सुक्खू ने मांगा पूरा डेटा

वन्यजीव बोर्ड की बैठक में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बंदरों की वास्तविक संख्या कितनी है और प्रदेश की किन पंचायतों में इनकी तादाद अधिक है? वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन्यजीव विंग से बंदरों की संख्या का पंचायतवार ब्योरा मांगा है. शनिवार को मुख्यमंत्री ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में जानकारी तलब की. बैठक में बंदरों की गणना से जुड़े आंकड़ों के साथ प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक आधारभूत ढांचे, सड़क विस्तार और औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

इस दौरान विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया. बोर्ड ने विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लागू वैधानिक प्रावधानों तथा वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें मंजूरी प्रदान की.

बंदरों के आंकड़ों से लेकर वन्यजीवों की सुरक्षा तक पर मंथन मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के पुंग-भुवाणा टनल खंड पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण वन्यजीवों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया. बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की क्षति रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के देहरा स्थित बनखंडी में निर्माणाधीन दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे के लिए वन भूमि के प्रस्ताव बैठक में लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति तहसील के मुहाल लालुंग और धार चोकुला काजा में बॉर्डर आउट पोस्ट लालुंग की स्थापना के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 17वीं बटालियन के पक्ष में 1.78.20 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई. वहीं, किन्नौर जिले में फॉरवर्ड पोस्ट निथल थाच की स्थापना के लिए कुल्लू स्थित आईटीबीपी की दूसरी बटालियन के पक्ष में 1.60 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया. किन्नौर जिले की सांगला तहसील में नागस्ती के समीप उत्तरी सीमा पर सैन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रकछम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 00-27-50 हेक्टेयर वन भूमि 11 महार रेजिमेंट/मुख्यालय 136 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह के पक्ष में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष रखा गया. संसारपुर टैरेस में दवा निर्माण इकाई को मंजूरी