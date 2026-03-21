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इलेक्ट्रिक कार में विधानसभा पहुंचे सीएम सुक्खू, तोड़ी तीन सालों की रिवायत

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है. शनिवार को सीएम सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे. खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री इस बार बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे.

सीएम सुक्खू के कार्यकाल का ये चौथा बजट हैं. इससे पहले तीन बजट तक सीएम अपनी ऑल्टो कार में बजट पेश करने पहुंचते थे. इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी 23 साल पुरानी ऑल्टो कार में ही बजट पेश करने के लिए पहुंचेंगे. साल 2003 में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक बने थे, तो उसी कार से वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, इसलिए उन्हें इस गाड़ी से काफी लगाव है. सीएम सुक्खू की उस अल्टो कार के पास 21 दिसंबर 2028 तक की फिटनेस है.

हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य

हालांकि इस बार सीएम सुक्खू इलेक्ट्रिक कार में बजट पेश करने के लिए पहुंचे. दरअसल सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. सरकारी कार्यालयों, एचआरटीसी में बड़े स्तर पर ई वाहन खरीदे जा रहे हैं. हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन (17वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत वाणिज्यिक, अर्ध-सार्वजनिक, सार्वजनिक और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य कर दिए हैं. इलेक्ट्रिक कार में विधानसभा पहुंचने के पीछे सीएम सुक्खू का मकसद ई वाहनों को बढ़ावा देने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है.