इलेक्ट्रिक कार में विधानसभा पहुंचे सीएम सुक्खू, तोड़ी तीन सालों की रिवायत
सीएम सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे. मुख्यमंत्री इस बार बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार से आए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 12:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है. शनिवार को सीएम सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे. खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री इस बार बजट पेश करने के लिए इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे.
सीएम सुक्खू के कार्यकाल का ये चौथा बजट हैं. इससे पहले तीन बजट तक सीएम अपनी ऑल्टो कार में बजट पेश करने पहुंचते थे. इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी 23 साल पुरानी ऑल्टो कार में ही बजट पेश करने के लिए पहुंचेंगे. साल 2003 में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक बने थे, तो उसी कार से वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, इसलिए उन्हें इस गाड़ी से काफी लगाव है. सीएम सुक्खू की उस अल्टो कार के पास 21 दिसंबर 2028 तक की फिटनेस है.
हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
हालांकि इस बार सीएम सुक्खू इलेक्ट्रिक कार में बजट पेश करने के लिए पहुंचे. दरअसल सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. सरकारी कार्यालयों, एचआरटीसी में बड़े स्तर पर ई वाहन खरीदे जा रहे हैं. हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन (17वां संशोधन) नियम, 2026 के तहत वाणिज्यिक, अर्ध-सार्वजनिक, सार्वजनिक और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य कर दिए हैं. इलेक्ट्रिक कार में विधानसभा पहुंचने के पीछे सीएम सुक्खू का मकसद ई वाहनों को बढ़ावा देने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
15 मिनट के लिए सदन स्थगित
वहीं, सीएम के बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया. और जोरदार नारेबाजी की है. दरअसल सीएम सुक्खू ने आरडीजी बंद करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में हिमाचल का हाथ छोड़ दिया. इस बात को हिमाचल की जनता भविष्य में याद रखेगी. विपक्ष के हंगामें के बाद सीएम सुक्खू ने बजट भाषण पढ़ना बंद कर दिया. इसके बाद सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
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