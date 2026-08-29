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पत्नी कमलेश ठाकुर के गृहक्षेत्र देहरा को CM सुक्खू ने दी करोड़ों की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का किया ऐलान

देहरा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी और कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर के गृहक्षेत्र देहरा को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी है. कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के बड्डल थोर में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित करने की घोषणा की. इस परियोजना पर 46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा बड्डल थोर में पशु चिकित्सालय खोलने का भी ऐलान किया गया.

लोगों को मिलेगा स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की पहली ओजोन आधारित पेयजल उपचार परियोजना स्थापित की जा रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए 46 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है. इस परियोजना के जरिए लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दूषित पानी के सेवन से कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है. ऐसे में लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की ओजोन आधारित जल उपचार परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी.

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री (FB@CMSUKHU)

बड्डल थोर में खुलेगा पशु चिकित्सालय

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड्डल थोर में पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की. इससे क्षेत्र के लोगों को पशुओं के इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. पशुपालन से जुड़े लोगों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना भी इसी प्रयास का हिस्सा है.