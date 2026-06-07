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सत्ता के गलियारों में रविवार की हलचल, सचिवालय में CM सुक्खू की मैराथन बैठक, वेतन-एरियर से लेकर HRTC पेंशनरों तक राहत की बरसात

मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा RDG में कटौती किए जाने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है.

CM SUKHU MEETING SHIMLA
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:59 PM IST

5 Min Read
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शिमला: आमतौर पर रविवार को सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित सचिवालय में आज तस्वीर बिल्कुल अलग थी. छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर सीधे मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों, पेंशनरों और हजारों HRTC कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और विपक्ष के हमलों के बीच मुख्यमंत्री ने एक साथ कई बड़े ऐलान कर यह संकेत देने की कोशिश की कि सरकार अब वित्तीय मोर्चे पर खुद को अधिक मजबूत स्थिति में मान रही है. बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में जहां कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने वाले फैसलों की जानकारी दी, वहीं भाजपा पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला.

डेफर की गई सैलरी बहाल, जुलाई में मिलेगा एरियर

सरकार ने मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की जो सैलरी पहले डिफर (स्थगित) की थी, उससे संबंधित अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही जुलाई महीने में इन सभी को पूर्ण वेतन जारी किया जाएगा. इतना ही नहीं, पिछले तीन महीनों का बकाया एरियर भी एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.

65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने उन पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिनकी आयु 65 से 70 वर्ष के बीच है. 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को जुलाई महीने में लंबित एरियर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच यह फैसला हजारों वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है. लंबे समय से एरियर की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनरों को अब भुगतान की स्पष्ट समयसीमा मिलने से राहत मिली है.

HRTC पेंशनरों का वर्षों पुराना संघर्ष समाप्त करने की कोशिश

वर्षों से समय पर पेंशन जारी करने की मांग कर रहे HRTC पेंशनरों को मुख्यमंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया है. अब हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन जारी करने की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके लिए सरकार ने HRTC को 20 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की घोषणा की है. सीएम सुक्खू ने बताया कि निगम में पेंशन भुगतान पर हर महीने लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इसमें 3 करोड़ रुपये निगम अपनी आय से वहन करेगा, जबकि शेष राशि के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी बड़ा पैकेज

HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल रीइम्बर्समेंट बिलों को लेकर भी सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें 13 करोड़ रुपये पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर खर्च होंगे. वहीं 7 करोड़ रुपये वर्तमान कर्मचारियों के लंबित मेडिकल क्लेम निपटाने में उपयोग किए जाएंगे. इसके अलावा सरकार पहले ही HRTC कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है.

'प्रदेश की वित्तीय स्थिति में हुआ सुधार'

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा RDG मद में करीब 10 हजार करोड़ रुपये की कटौती किए जाने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं, जिसके कारण राजस्व की स्थिति बेहतर हुई है. मुख्यमंत्री के अनुसार वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का असर अब दिखाई देने लगा है.

CM ने बिजली सब्सिडी नीति का किया बचाव

मुख्यमंत्री ने बिजली क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने केवल दो मीटर तक सब्सिडी देने और बड़े व्यावसायिक संस्थानों को दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने जैसे कदम उठाए हैं. इन निर्णयों से बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है. उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार बिजली बोर्ड को लगभग 1000 करोड़ रुपये की ग्रांट दे रही है, जबकि पहले यह राशि करीब 2200 करोड़ रुपये तक पहुंचती थी.

भाजपा पर तीखा हमला

राहत घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये के भवन खड़े कर दिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कई कठिन लेकिन दूरगामी फैसले लिए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. उन्होंने हिमकेयर का उल्लेख करते हुए उसमें बड़े स्तर पर अनियमितताओं और घोटालों का आरोप भी लगाया.

गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर केंद्र को घेरा

मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है और लगातार बढ़ती कीमतें लोगों को प्रभावित कर रही हैं. उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और महंगे गैस सिलेंडरों के बावजूद लोग भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं, यह उनकी समझ से परे है.

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