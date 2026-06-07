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सत्ता के गलियारों में रविवार की हलचल, सचिवालय में CM सुक्खू की मैराथन बैठक, वेतन-एरियर से लेकर HRTC पेंशनरों तक राहत की बरसात

शिमला: आमतौर पर रविवार को सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित सचिवालय में आज तस्वीर बिल्कुल अलग थी. छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर सीधे मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों, पेंशनरों और हजारों HRTC कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और विपक्ष के हमलों के बीच मुख्यमंत्री ने एक साथ कई बड़े ऐलान कर यह संकेत देने की कोशिश की कि सरकार अब वित्तीय मोर्चे पर खुद को अधिक मजबूत स्थिति में मान रही है. बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में जहां कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने वाले फैसलों की जानकारी दी, वहीं भाजपा पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला.

डेफर की गई सैलरी बहाल, जुलाई में मिलेगा एरियर

सरकार ने मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की जो सैलरी पहले डिफर (स्थगित) की थी, उससे संबंधित अधिसूचना वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही जुलाई महीने में इन सभी को पूर्ण वेतन जारी किया जाएगा. इतना ही नहीं, पिछले तीन महीनों का बकाया एरियर भी एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.

65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने उन पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिनकी आयु 65 से 70 वर्ष के बीच है. 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को जुलाई महीने में लंबित एरियर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे में महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच यह फैसला हजारों वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है. लंबे समय से एरियर की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनरों को अब भुगतान की स्पष्ट समयसीमा मिलने से राहत मिली है.

HRTC पेंशनरों का वर्षों पुराना संघर्ष समाप्त करने की कोशिश

वर्षों से समय पर पेंशन जारी करने की मांग कर रहे HRTC पेंशनरों को मुख्यमंत्री ने बड़ा आश्वासन दिया है. अब हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन जारी करने की व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके लिए सरकार ने HRTC को 20 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की घोषणा की है. सीएम सुक्खू ने बताया कि निगम में पेंशन भुगतान पर हर महीने लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इसमें 3 करोड़ रुपये निगम अपनी आय से वहन करेगा, जबकि शेष राशि के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी बड़ा पैकेज

HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल रीइम्बर्समेंट बिलों को लेकर भी सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें 13 करोड़ रुपये पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान पर खर्च होंगे. वहीं 7 करोड़ रुपये वर्तमान कर्मचारियों के लंबित मेडिकल क्लेम निपटाने में उपयोग किए जाएंगे. इसके अलावा सरकार पहले ही HRTC कर्मचारियों के ओवरटाइम भुगतान के लिए 15 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है.

'प्रदेश की वित्तीय स्थिति में हुआ सुधार'