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मछुआरा समितियों पर लगा जुर्माना माफ, कोल्ड स्टोर के लिए अब 80 प्रतिशत मिलेगा अनुदान: CM सुखविंदर

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )