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15 अगस्त की छुट्टी के बदले 17 अगस्त को स्कूलों में रहेगा अवकाश, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "आजादी के पर्व को प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. सभी विद्यार्थी 15 अगस्त को अपने-अपने स्कूलों में पहुंचकर ध्वजारोहण और स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे. स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा".

बिलासपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विद्यार्थी इन समारोहों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे. इसके चलते 15 अगस्त की छुट्टी के बदले 17 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रहेगा.

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है और प्रदेश से परमवीर चक्र विजेता भी रहे हैं. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस का पर्व प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है. मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आजादी के दिवस को उत्साह और गौरव के साथ मनाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय ले रही है

वन मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये

मुख्यमंत्री ने वन मित्रों को भी बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की. वन मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्रों को इस फैसले से राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि वन मित्रों को धीरे-धीरे फॉरेस्ट गार्ड कैडर में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा और सरकार ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगी, जिसके तहत उन्हें आगे चलकर फॉरेस्ट गार्ड कैडर से संबंधित नीति में शामिल किया जा सके.

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