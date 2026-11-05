चंबा के बैरागढ़ को सीएम सुक्खू की सौगात, इलाके को सीबीएसई स्कूल, 182 महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500
चंबा जिला के बैरागढ़ दौरे पर सीएम सुक्खू ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश जारी किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:56 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के दुर्गम इलाकों के दौरे में बैरागढ़ को सीबीएसई स्कूल और यहां की 182 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सौगात दी है. इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के आकांक्षी जिला चंबा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न इलाकों में शामिल हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार देर रात वे चुराह इलाके के देहग्रां में पहुंचे थे.
वहां सीएम ने निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच फीसदी ब्याज सब्सिडी का प्रावधान करने वाली घोषणा दोहराई. साथ ही बैरागढ़ में सीबीएसई स्कूल खोलने का ऐलान किया. बैरागढ़ की 182 महिलाओं को सीएम ने 1500 रुपए प्रतिमाह 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत सम्मान निधि प्रदान करने की घोषणा की. साथ ही बैरागढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने का वादा किया.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहग्रां के स्थानीय निवासी रामकृष्ण तिवारी के घर रात्रि विश्राम किया. यहां सीएम के स्वागत में स्थानीय व्यंजन बनाए गए थे. तिवारी परिवार ने सीएम व मेहमानों के लिए मक्की की रोटी, सरसों का साग सहित पारंपरिक गेहूं के लड्डू ऐहण तैयार किए थे. स्थानीय लोगों ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस गांव में रात बिताने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले कोई सीएम इलाके में रात बिताने नहीं रुका है. सीएम सुक्खू ने देर रात देहग्रां में जनता से संवाद किया और उन्हें सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अहमियत बताई.
सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है. होम-स्टे स्थापित करने, उनका विस्तार करने के लिए पांच करोड़ रुपये तक के निवेश पर राज्य सरकार 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है. इसके अलावा 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने पर उस पर लगने वाले 9 प्रतिशत ब्याज में से 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करती है.
सीएम ने कहा, "राज्य सरकार अगले माह से 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' शुरू करेगी. इस योजना के तहत गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली के अलावा स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी. इस योजना से बैरागढ़ की 182 महिलाओं को 1500-1500 प्रतिमाह वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी".
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