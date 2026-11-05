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चंबा के बैरागढ़ को सीएम सुक्खू की सौगात, इलाके को सीबीएसई स्कूल, 182 महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500

बैरागढ़ को सीएम सुक्खू की सौगात ( ETV Bharat )

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिला के दुर्गम इलाकों के दौरे में बैरागढ़ को सीबीएसई स्कूल और यहां की 182 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सौगात दी है. इस समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के आकांक्षी जिला चंबा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न इलाकों में शामिल हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार देर रात वे चुराह इलाके के देहग्रां में पहुंचे थे.

वहां सीएम ने निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पांच फीसदी ब्याज सब्सिडी का प्रावधान करने वाली घोषणा दोहराई. साथ ही बैरागढ़ में सीबीएसई स्कूल खोलने का ऐलान किया. बैरागढ़ की 182 महिलाओं को सीएम ने 1500 रुपए प्रतिमाह 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत सम्मान निधि प्रदान करने की घोषणा की. साथ ही बैरागढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई से संबद्ध करने का वादा किया.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहग्रां के स्थानीय निवासी रामकृष्ण तिवारी के घर रात्रि विश्राम किया. यहां सीएम के स्वागत में स्थानीय व्यंजन बनाए गए थे. तिवारी परिवार ने सीएम व मेहमानों के लिए मक्की की रोटी, सरसों का साग सहित पारंपरिक गेहूं के लड्डू ऐहण तैयार किए थे. स्थानीय लोगों ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस गांव में रात बिताने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं. इससे पहले कोई सीएम इलाके में रात बिताने नहीं रुका है. सीएम सुक्खू ने देर रात देहग्रां में जनता से संवाद किया और उन्हें सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अहमियत बताई.