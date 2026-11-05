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'15 हजार महिलाओं को अगले महीने से मिलेंगे 1500-1500 रुपये, CBSE स्कूलों से बच्चों को मिलेंगे शिक्षा के नए अवसर'

चंबा दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान ( Etv Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्रवासियों को 60 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

15 हजार महिलाओं को मिलेंगे 1500-1500 रुपये