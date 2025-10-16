दिवाली से पहले हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में सुक्खू सरकार, जानिए किसको क्या मिला?
हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मियों को मानदेय मिलेगा.
Published : October 16, 2025 at 6:33 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले खुशियों की सौगात बांटने में जुटी सुक्खू सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों सहित अन्य कई वर्गों के लिए कुछ न कुछ ऐलान करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है. सीएम सुक्खू ने दिवाली से पहले न केवल कर्मचारियों को तोहफा दिया है. बल्कि आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए भी घोषणा कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है. वहीं, त्यौहार के रह मौसम में राहत और उमंग का माहौल बनाने की कवायद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी कई और फैसले ले सकते हैं.
आउटसोर्स कर्मचारी को मानदेय, ठेकेदारों को ये तोहफा
हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश में दिवाली से पहले सभी आउटसोर्स और परियोजना कर्मियों को मानदेय मिलेगा, जिससे हजारों आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसी तरह से प्रदेश के ठेकेदारों के लिए भी सुख की खबर है. मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों को दिवाली से पहले 10 लाख रुपये तक की लंबित भुगतान किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, अब इस तरह के ऐलान करने के बाद में मुख्यमंत्री शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं.
कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी DA
मुख्यमंत्री ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को पहले ही सुख की खबर दे दी थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बुधवार को कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का ऐलान किया था. इस DA का भुगतान नवंबर महीने में देय अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ किया जाएगा. वहीं, एक अप्रैल से सितम्बर महीने तक का बकाया भुगतान भी कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा करने की घोषणा की गई है.
इसके अलावा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी नीति लाई का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि जिन आउटसोर्स कर्मचारी की एक्सीडेंट के दौरान चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उनके लिए मुआवजा देने को लेकर नीति लाएगी. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को काम करने के दौरान पहले चोट पहुंची है. उन सबको भी मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी.
