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"2023 की त्रासदी से सरकार ने लिया सबक, हिमाचल को आपदाओं से बचाने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार"

सुखविंदर सरकार ₹3500 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर रेजिलिएंट आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (@CMSukhu Post)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:56 PM IST

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शिमला: प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौती से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में अब भविष्य के लिए मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार प्रदेश में करीब 3500 करोड़ रुपये की लागत से डिजास्टर रेजिलिएंट (आपदा-रोधी) आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी. इसका उद्देश्य बादल फटना, भूस्खलन, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और प्रदेश की आपदा से निपटने की क्षमता को और मजबूत बनाना है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित हिपा में आयोजित "टुवर्ड्स रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन द वेस्टर्न हिमालय" विषयक उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की विनाशकारी आपदा ने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं और इन्हीं अनुभवों के आधार पर सरकार अब ऐसा आधारभूत ढांचा विकसित करेगी, जो भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं का मजबूती से सामना कर सके.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश अपनी पर्वतीय एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है. ऐसे में राज्य में आपदा जोखिम को कम करने और आधारभूत संरचना को अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी (डिजास्टर रेजिलिएंट) आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी".

मकानों के लिए अब 8 लाख

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान प्रदेश में लगभग 75 हजार पर्यटक फंस गए थे, लेकिन सरकार, प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से सभी को सुरक्षित निकाला गया और आवश्यक सेवाएं तेजी से बहाल की गईं. उन्होंने बताया कि उस आपदा में करीब 23 हजार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 51 लोगों की जान गई. इसके बाद राज्य सरकार ने राहत नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पूरी तरह नष्ट हुए मकानों के लिए सहायता राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी.

उन्होंने कहा कि 2023 के अनुभवों का ही परिणाम है कि वर्ष 2025 की आपदा के दौरान सरकार अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकी और नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा. मुख्यमंत्री ने बढ़ती क्लाउडबर्स्ट घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विकास योजनाओं और निर्माण मानकों में बदलाव आवश्यक है. उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में ऐसे सभी जरूरी और साहसिक फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने "टुवर्ड्स रेजिलिएंट हिमाचल प्रदेश: लेसन्स एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द 2023 एंड 2025 हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स" रिपोर्ट का विमोचन किया और हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (एसआईएयू पोर्टल) का शुभारंभ भी किया.

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