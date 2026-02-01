ETV Bharat / state

RDG न मिलने पर भड़के CM सुक्खू, बोले- नदियां-जंगल हम बचाएं और बदले में मिले 'झुनझुना'

शिमला: 16वें वित्त आयोग से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका लगा है. आयोग की ओर से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की सिफारिश न किए जाने से आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दर्द खुलकर सामने आया है. मुख्यमंत्री ने इसे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के साथ अन्याय बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रकृति संरक्षण की कीमत चुका रहा है. राज्य नदियों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, लेकिन बदले में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ 'झुनझुना' थमा दिया गया है, जो सरासर अन्याय है. RDG न मिलने पर भड़के CM सुक्खू (ETV BHARAT) 'संसाधन बचाने की लड़ाई लड़ रही सरकार' मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार अपने संसाधनों को बचाने और आत्मनिर्भर बनने की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने बताया कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस लड़ा और 300 करोड़ रुपये राज्य के खाते में लाए. इसी तरह जेएसडब्ल्यू से मिलने वाली फ्री रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के लिए भी संघर्ष किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका भी विरोध किया.