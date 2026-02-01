RDG न मिलने पर भड़के CM सुक्खू, बोले- नदियां-जंगल हम बचाएं और बदले में मिले 'झुनझुना'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा.
February 1, 2026
शिमला: 16वें वित्त आयोग से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका लगा है. आयोग की ओर से राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की सिफारिश न किए जाने से आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दर्द खुलकर सामने आया है. मुख्यमंत्री ने इसे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के साथ अन्याय बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रकृति संरक्षण की कीमत चुका रहा है. राज्य नदियों, जंगलों और पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, लेकिन बदले में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ 'झुनझुना' थमा दिया गया है, जो सरासर अन्याय है.
'संसाधन बचाने की लड़ाई लड़ रही सरकार'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार अपने संसाधनों को बचाने और आत्मनिर्भर बनने की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने बताया कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस लड़ा और 300 करोड़ रुपये राज्य के खाते में लाए. इसी तरह जेएसडब्ल्यू से मिलने वाली फ्री रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के लिए भी संघर्ष किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका भी विरोध किया.
'नदियां-जंगल बचाएं, लेकिन बदले में कुछ न मिले'
CM सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हर साल लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का योगदान देश को इकोलॉजी के रूप में देता है. सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी और यमुना जैसी प्रमुख नदियां हिमाचल से निकलती हैं, जिनसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों को पानी मिलता है. इसके बावजूद राज्य को न तो बिजली में पूरा हक मिलता है और न ही पर्याप्त रॉयल्टी. उन्होंने कहा कि इन नदियों पर बनी परियोजनाओं से राज्य को केवल 12 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी मिलती है, जो बेहद कम है.
'RDG जनता का अधिकार, इसे समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और दुनिया भर में यह प्रथा रही है कि 40 वर्षों बाद परियोजनाएं राज्य की संपत्ति बनती हैं. हिमाचल में एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और निजी कंपनियां लगभग 15 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही हैं, लेकिन राज्य को उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि RDG कोई खैरात नहीं, बल्कि संघीय ढांचे में राज्यों का अधिकार है. इसे समाप्त करना प्रदेश के 75 लाख लोगों के हक पर चोट है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य अपने अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा.
