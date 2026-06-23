ETV Bharat / state

मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की मची होड़! CM सुखविंदर और सांसद अनुराग ठाकुर आमने-सामने

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "पंचायती राज चुनावों में मिली हार से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और जनता को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं. हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा केवल घोषणा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके लिए बजट, भूमि और निर्माण कार्य सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है".

हमीरपुर: मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गरम है. सत्ता और विपक्ष के बीच विकास कार्यों का श्रेय लेने को लेकर जुबानी जंग जारी है. जहां पिछले दिनों से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा था. वहीं, अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर पलटवार किया है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी आवश्यक मंजूरियां और क्लीयरेंस प्राप्त कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया. प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने हिस्से की राशि तक समय पर जमा नहीं करवा रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री के हालिया मेडिकल कॉलेज दौरे पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि जब उन्होंने स्वयं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और दिशा बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया, तभी सरकार की नींद टूटी. उनके दौरे के बाद ही मुख्यमंत्री आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थी. प्रदेश सरकार विकास कार्यों के बजाय केवल बयानबाजी में व्यस्त है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.

गौरतलब है कि 21 जून को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा था. सीएम सुक्खू ने कहा, 'हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से बात की थी. उस समय गुलाम नबी आजाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे. मेरे आग्रह पर मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली थी. हैरानी की बात है कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर इस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस मेडिकल कॉलेज में उनका कोई योगदान नहीं है'.

वहीं, हमीरपुर सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जबकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद परियोजना के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं करवाई गई.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है. जबकि यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था और देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी. मोदी सरकार ने पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता देकर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा देशभर में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है. इसी क्रम में हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला भाजपा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने किया.

ये भी पढ़ें: अनुराग ठाकुर ने 20 साल में अपने जिले के लिए क्या किया? जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर पर भी बरसे CM सुक्खू