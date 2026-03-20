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सदन में चिट्टा पर बवाल, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा, CM ने पूछा 5 साल आपने क्या किया?

हिमाचल विधानसभा में शून्य काल के दौरान नशे के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली.

सदन में चिट्टा के मुद्दे पर सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने
सदन में चिट्टा के मुद्दे पर सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने (Social Media Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 2:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों के नशा तस्करी में शामिल होने पर विपक्ष ने शुक्रवार को सदन में जमकर हंगामा किया. प्रश्न काल के बाद शून्य कॉल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा सदन में उठाया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सुखविंदर सरकार पर नशे को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाए, जिस पर सदन में गहमा गहमी देखने को मिली. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर बाहर आ गए.

दरअसल, शून्य काल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे नशे के चलन का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार नशे को रोकने के लिए बड़े आयोजन तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी कोई हकीकत नहीं है. जिसके जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व की भाजपा को घेरते नजर आए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं. नशा केवल तीन साल में प्रचलन में नहीं आया है. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 5 साल सोए रहे और नशा घर-घर तक पहुंच गया. पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 साल तक PIT-NDPS एक्ट तक लागू नहीं किया. चिट्टे को घर-घर पहुंचाने के लिए पूर्व जयराम सरकार दोषी है, पूर्व सरकार ने चिट्टे को घर-घर पहुंचाने में योगदान दिया. भाजपा चिट्टे को समाप्त करने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेंक रही है. हमारी सरकार बनने के बाद PIT-NDPS एक्ट को लाया गया. हमारी सरकार ने नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है, कोई संरक्षण नहीं दिया'.

सीएम ने कहा कि 11 पुलिस कर्मी व 9 अन्य सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं. नशा तस्करों की संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया गया है. हमारी सरकार चिट्टे को मिटाने के लिए पुलिस के साथ खड़ी है. एलएसडी नशे की तस्करी में शामिल एसटीएफ कर्मचारियों को भी पुलिस ने ही पकड़ा है. हमारी सरकार नशे के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा प्रदेश व्यापी अभियान चलाने के लिए बधाई के पात्र है.

वहीं, जयराम के प्रश्न पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर गए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'आज सदन के अंदर शून्य काल में उन्होंने नशे पर अपनी बात रखी. जो नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है, उसके चार जवान एलएसडी नशा तश्करी करते हुए पकड़े गए. जोकि चिंता का विषय है. जब वो सदन के अंदर इस गंभीर विषय पर बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी हंस रहे थे. इससे जाहिर होता है कि सरकार नशे को लेकर कितनी गंभीर है'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में नशा तेजी से बढ़ रहा है. खास कर ग्रामीण क्षेत्रो में युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है. चौक-चौराहे पर नौजवान नशे के ओवर डोज से मर रहे हैं. पुलिस नशे को रोकने के बजाय नशे को की तस्करी करने में लगे हैं. सरकार नशे को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करने के बजाय बड़े-बड़े इवेंट का आयोजन कर रही है. जहां पर स्कूली बच्चों को 8 घंटे खड़े किया जा रहा है और नाच गाना किया जा रहा है. इस तरह से प्रदेश में नशा को क्या रोका जा सकता है? नशे को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है.

पूर्व सरकार में नशे को बॉर्डर एरिया पर ही रोकने के प्रयास किए गए थे. उसका यही परिणाम निकला कि जो नशा तस्कर है, वह नशे का कारोबार छोड़ने के लिए विवश हो गए थे. लेकिन यह सरकार केवल फोटो और इवेंट करके ही नशे को रोकने का प्रयास कर रही है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश को आर्थिक रूप से तबाह किया जा रहा है. वहीं, अब नशे से युवा पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है.

पुलिस नशे के कारोबार को रोकने के बजाय विपक्ष के विधायकों के फोन टैप करने का काम कर रही है. कौन विधायक कहां पर है? उसकी लोकेशन मुखिया को भेजी जा रही है. पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं. राज्यसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष के विधायक कहां हैं? उसकी लोकेशन दी जा रही थी. विधायकों के फोन टैप करने की अनुमति गृह विभाग से लेनी पड़ती है, लेकिन पुलिसनक अधिकारी मनमर्जी से फोन टैप कर रहे हैं.

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