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गवर्नर हाउस के बाहर सीएम के साथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, मोदी सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री

शिमला: दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को शिमला स्थित लोक भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री अनिरुद्ध सिंह और यादवेंद्र गोमा समेत विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए.

इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 'देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को करीब 300 सांसदों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बेटे और पोते हैं, लेकिन आज उन्हें अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव आयोग कार्यालय की ओर जाने से रोकने और हिरासत में लिए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.'

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सीएम सुक्खू ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज लोक भवन का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया है और आने वाले दिनों में प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि मैं स्वयं संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोक भवन पहुंचा हूं. लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है. देश में 'वोट चोरी' हुई है और कांग्रेस इसी मुद्दे को जनता के बीच उठा रही है. मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत नेताओं को हिरासत में लिया गया था.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर पार्टी की आपत्तियां दोहराईं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरी है. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध जारी रखेगी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता तक कांग्रेस का पक्ष पहुंचाया जाएगा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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