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"हिम केयर में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट विधानसभा में रखेंगे, BBMB को पानी चाहिए तो एरियर भुगतान पर दे एफिडेविट"

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े बकाया एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले करीब 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश का वैध बकाया फंसा हुआ है. प्रदेश का पानी लगातार उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल को उसका अधिकार नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला दिया है और 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार बकाया एरियर के भुगतान की बात कही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिम केयर योजना में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में यह सब होता रहा और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी. सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच करवाई है और जांच पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में भी रखी जाएगी. ताकि प्रदेश की जनता सच्चाई जान सके".

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे पर बस स्टैंड के सामने रानी झांसी पार्क के समीप नगर निगम की 11 नई दुकानों का उद्घाटन किया और टाउन हॉल परिसर में नगर निगम हमीरपुर के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया. वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर ने हमीरपुर दौरे के दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर हिम केयर योजना में बड़े भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया. सीएम सुक्खू ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच अंतिम चरण में है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में यह सब कुछ होता रहा, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बीबीएमबी को हिमाचल का पानी चाहिए तो पंजाब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र (एफिडेविट) देकर यह स्पष्ट करना होगा कि वह हिमाचल प्रदेश का बकाया एरियर चुकाने के लिए सहमत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए चुना है, इसलिए सरकार प्रदेश के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी.

अवैध कब्जों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही नई नीति लेकर आने वाली है. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कब्जों को नियमित करना संभव नहीं होगा, वहां पात्र लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है, ताकि लोगों को राहत मिले और कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे. मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि यहां हिमाचल प्रदेश एजुकेशन रेगुलेटरी कमिशन का कार्यालय खोला जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन को उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के स्थापित होने से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और हमीरपुर को एक नई संस्थागत पहचान मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी शासन, जवाबदेही और जनहित के सिद्धांतों पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और प्रदेश के अधिकारों तथा संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार हर मंच पर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी.

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