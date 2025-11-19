ETV Bharat / state

'भाजपा के सभी 7 सांसदों के साथ केंद्र सरकार से मिलने को तैयार, मोदी सरकार से नहीं मिले 1500 करोड़'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @SukhuSukhvinder )

सोलन: 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को ₹1500 करोड़ के पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन हमें अभी तक धनराशि नहीं मिली है. प्रदेश सरकार अकेले ही आपदा प्रभावित परिवारों का दर्द बांट रही है. मैं केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए भाजपा के सभी सातों सांसदों के साथ केंद्र जाने को तैयार हूं'. ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही. इस दौरान सीएम ने बार फिर से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. 'प्रभावित परिवारों को जारी किए विशेष राहत पैकेज' सोलन जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की लगातार सहायता कर रही है. उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज जारी किए. प्रदेश सरकार ने सहायता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया और आज आपदा प्रभावित परिवारों को अपने घर फिर से बनाने के लिए 7 लाख रुपये मिल रहे हैं. सीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों को बांटे चेक मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली के अनुसार दून विधानसभा क्षेत्र के 18 आपदा प्रभावित परिवारों को ₹17.62 लाख की राहत राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 15 लाभार्थियों को अंतिम किस्त के रूप में ₹17.03 लाख के चेक प्रदान किए. उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तीन क्षय रोगियों को पोषण किट भी प्रदान की.