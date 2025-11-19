ETV Bharat / state

'भाजपा के सभी 7 सांसदों के साथ केंद्र सरकार से मिलने को तैयार, मोदी सरकार से नहीं मिले 1500 करोड़'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कई योजनाओं की घोषणाएं की. 'केंद्र से अब तक नहीं मिली ₹1500 करोड़'

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (@SukhuSukhvinder)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:50 PM IST

सोलन: 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को ₹1500 करोड़ के पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन हमें अभी तक धनराशि नहीं मिली है. प्रदेश सरकार अकेले ही आपदा प्रभावित परिवारों का दर्द बांट रही है. मैं केंद्र सरकार से सहायता लेने के लिए भाजपा के सभी सातों सांसदों के साथ केंद्र जाने को तैयार हूं'. ये बाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दून विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही. इस दौरान सीएम ने बार फिर से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

'प्रभावित परिवारों को जारी किए विशेष राहत पैकेज'

सोलन जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की लगातार सहायता कर रही है. उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज जारी किए. प्रदेश सरकार ने सहायता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया और आज आपदा प्रभावित परिवारों को अपने घर फिर से बनाने के लिए 7 लाख रुपये मिल रहे हैं.

सीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों को बांटे चेक

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राहत नियमावली के अनुसार दून विधानसभा क्षेत्र के 18 आपदा प्रभावित परिवारों को ₹17.62 लाख की राहत राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 15 लाभार्थियों को अंतिम किस्त के रूप में ₹17.03 लाख के चेक प्रदान किए. उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तीन क्षय रोगियों को पोषण किट भी प्रदान की.

'भाजपा सरकार छोड़कर गई थी 75000 करोड़ का कर्ज'

सीएम ने आरोप लगाए कि पूर्व की भाजपा सरकार ₹75,000 करोड़ का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ गई थी. चुनावी लाभ के लिए भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बिना बजट और कर्मचारियों का प्रावधान किए कई संस्थान खोले.

सोलन दौरे पर सीएम सुक्खू ने की कई घोषणाएं

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिले के दौरे पर दून विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा की है. बद्दी नागरिक अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 100 करने, एसडीएम कार्यालय निर्माण के लिए ₹25 करोड़ और खेल स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणाएं कीं.

बढ़ती आबादी के अनुरूप बद्दी में होनी चाहिए सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा बद्दी में बढ़ती आबादी के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए. यहां एक आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने बद्दी, बरोटीवाला और चंडी के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक चौधरी राम कुमार हमेशा दून विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं. उन्हें दून के लोगों की परवाह है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं.

