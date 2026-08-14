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'आपदा पर भाजपा सांसद-विधायक गूंगे-बहरे बने बैठे रहे, इनसे पूछों कब जाएंगे पीएम मोदी और अमित शाह के पास'

'आपके अधिकार के लिए क्या कोई भाजपा MP-MLA पीएम मोदी-अमित शाह के पास गया', मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:40 PM IST

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घुमारवीं: बिलासपुर दौरे पर घुमारवीं पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को लेकर एक बार फिर भाजपा नेताओं पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा की गंभीर स्थिति के बावजूद भाजपा का कोई भी विधायक या नेता प्रदेश के हितों की आवाज उठाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष नहीं गया.

मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, RDG हमसे वित्त आयोग ने छीन लिया और ये गूंगे बने बैठे रहे. चारों बीजेपी सांसद भी और सारे विधायक भी. मैंने कहा मैं प्रोटोकॉल छोड़कर आपके साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए. आपदा आई ये फिर गूंगे-बहरे बनकर बैठे रहे और चर्चा करते रहे. जो लोग आपने चुनकर भेजे हैं, और यहां से भी दो विधायक चुनकर भेजे हैं, वो भी गूंगे हैं. या तो हड़ताले करते रहते हैं या तो नारे लगाते रहते हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

सीएम सुक्खू ने कहा, "जब आपदा आई तो आप लोगों के अधिकार के लिए क्या कोई सांसद-एमएलए गया पीएम मोदी और अमित शाह के पास. चलो ये तो छोड़ों आरडीजी जो बंद हुआ, उसके लिए कोई गया. अगर ये भी नहीं करना है तो 1500 करोड़ मैंने तो नहीं मांगे थे, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया कि हमने 1500 करोड़ हम हिमाचल सरकार को दे रहे हैं. इन गूंगे-बहरे एमपी-एमएलए से पूछों कि आप कब जाओगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास कि आपने घोषणा की वो तो दे दो. ये हिमाचल को बेवकूफ समझते हैं. भगवान बैठे हुए हैं. आगे जनता हमारा साथ देगी".

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन भाजपा के सभी विधायक और नेता गूंगे-बहरे बने रहे. आपदा को लेकर भाजपा के किसी एक विधायक की भी जुबान नहीं निकलती. न तो प्रदेश का कोई भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला. न ही केंद्र के समक्ष हिमाचल में हुए नुकसान का पक्ष मजबूती से रखा गया.

भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश इस समय आपदा की चुनौती से जूझ रहा है और ऐसे समय में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों की आवाज केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जानी चाहिए. राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र से मिलने वाली सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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