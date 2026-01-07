ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : शहरी गरीबों के लिए संजीवनी, स्लम बस्तियों तक पहुंची सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट ने इलाज आपके द्वार की अवधारणा को जमीन पर उतार दिया है.

CM Slum Health Scheme
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
सुकमा: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, श्रमिक एवं जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. यह योजना उन लोगों तक गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी है, जो आर्थिक तंगी, दूरी या सामाजिक कारणों से नियमित रूप से अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते थे.

मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्वास्थ्य शिविर

योजना के तहत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इन मोबाइल यूनिटों में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन की तैनाती की गई है, जिससे मौके पर ही मरीजों की जांच, चिकित्सकीय परामर्श, जरूरी परीक्षण और निःशुल्क दवाइयां बांटी जा रही है. इससे न केवल समय और पैसे की बचत हो रही है, बल्कि गरीब परिवारों को इलाज के लिए दूर-दराज भटकना भी नहीं पड़ रहा.

CM Slum Health Scheme
इलाज आपके द्वार के तहत बीमार लोगों का हो रहा इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

सामान्य बीमारियों की जांच और निशुल्क दवाइयां

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और श्रमिक वर्ग को विशेष लाभ मिल रहा है. सामान्य बीमारियों के साथ-साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, मौसमी रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जांच और इलाज नियमित रूप से किया जा रहा है. जरूरी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से शहरी गरीबों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हुआ है.

इस योजना का संचालन भव्या हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से किया जा रहा है. प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की टीम स्लम बस्तियों में पहुंचकर तय कार्यक्रम के अनुसार शिविर लगाती है, जिससे योजना का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच सके. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे.

CM Slum Health Scheme
मोबाइल मेडिकल यूनिट से गरीबों का मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक मोबाइल यूनिट से 3 निकायों में स्वास्थ्य शिविर

सुकमा में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) एवं जिला अर्बन पब्लिक सोसाइटी के सचिव पी.आर. कोर्रम और योजना के तहत भव्या हेल्थ सर्विसेज की ओर से नियुक्त जिला समन्वयक साबिर खान से मिली जानकारी के अनुसार जिले में वर्तमान में 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत है. इस यूनिट के माध्यम से जिले के 3 नगर निकाय क्षेत्रों में अब तक कुल 1012 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है. इन शिविरों के जरिए 59,095 मरीजों का इलाज किया गया है. 22,088 लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया. 50,694 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां बांटी गई है.

CM Slum Health Scheme
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए इलाज का लाभ पाने वाले लोगों का कहना है कि यह योजना उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है. पहले मामूली बीमारी के लिए भी निजी क्लीनिकों में भारी खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार स्वयं उनके घर के पास इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है. मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी सोच और संवेदनशील शासन का सशक्त उदाहरण है. यह योजना न केवल शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाकर “स्वस्थ नागरिक, सशक्त छत्तीसगढ़” के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ा रही है.

CM Slum Health Scheme
सामान्य बीमारियों की जांच और निशुल्क दवाइयां (ETV Bharat Chhattisgarh)
