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चांडिल-टाटा रेल सेक्शन पर ‘लेट लतीफी’ पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री सख्त

झारखंड के चांडिल-टाटा रेल सेक्शन पर मुख्यमंत्री ने केंद्र और रेल मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की.

CM Seeks Intervention from Centre and Railway Ministry Over Train Delays on Chandil Tatanagar Rail Section
सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
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रांचीः झारखंड में चांडिल–टाटानगर रेल सेक्शन पर यात्री ट्रेनों की लगातार देरी अब बड़ा जन मुद्दा बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थिति अब “अस्वीकार्य” हो चुकी है.

यात्रियों को प्राथमिकता देने की मांग

मुख्यमंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से इस सेक्शन पर यात्री ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, जबकि उसी ट्रैक पर मालगाड़ियों का संचालन बिना किसी बाधा के जारी है. उन्होंने इसे केवल तकनीकी या परिचालन समस्या नहीं, बल्कि प्राथमिकता तय करने का सवाल बताया. उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की कि चांडिल–टाटा सेक्शन में यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए. लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और देरी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए.

झामुमो ने भी उठाए गंभीर सवाल

इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल झामुमो का भी कहना है कि पिछले दो वर्षों से इस रूट पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पार्टी के मुताबिक, रोज़ाना कई यात्री ट्रेनें घंटों देरी से चलती हैं, जिससे यात्रियों का सफर समय दोगुना तक बढ़ गया है. जहां पहले यात्रा 3 से 6 घंटे में पूरी हो जाती थी, अब वही सफर 8 से 12 घंटे तक खिंच रहा है.

CM Seeks Intervention from Centre and Railway Ministry Over Train Delays on Chandil Tatanagar Rail Section
सीएम के सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीन शॉट (ETV Bharat)

सरयू राय लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन

वहीं, इस मुद्दे को सबसे पहले प्रमुखता से उठाने वाले जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में आंदोलन भी शुरू हो चुका है. उनके नेतृत्व में गठित ‘रेल यात्री संघर्ष समिति’ ने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया था. इस अभियान में बड़ी संख्या में यात्रियों ने हिस्सा लेकर ट्रेन देरी की समस्या को उजागर किया. सरयू राय ने चेतावनी दी है कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर रेल प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने इसे आम जनता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की.

बता दें कि कोरोना काल के बाद से शुरू हुई ट्रेन देरी की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है. टाटानगर आने वाली कई ट्रेनें 3 से 5 घंटे तक विलंब से पहुंच रही हैं. जिससे दैनिक यात्रियों, श्रमिकों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

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