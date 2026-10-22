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नक्सल हिंसा चर्चित गांव में खुल रहा सीएम एक्सीलेंस स्कूल, पलामू के डाली और माड़न गांव की बदलेगी पहचान

पलामूः झारखंड के पलामू का वह स्कूल जिस पर कभी माओवादी और नक्सल संगठन अपने नारे लिखा करते थे और भर्ती केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते थे मगर अब उसकी पहचान बदलने वाली है. पलामू के छतरपुर प्रखंड के डाली और पांकी प्रखंड के माड़न गांव में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को खोला जा रहा है. दोनों गांव में मौजूद हाई स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है. राज्य सरकार ने जिले के चार स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बनाने का निर्णय लिया है. चार स्कूलों में डाली और माड़न गांव का स्कूल भी शामिल है. 2027 से दोनों स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी.

पलामू में फिलहाल तीन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं. मेदिनीनगर में दो जबकि हुसैनाबाद में एक है. जिला प्रशासन छतरपुर के डाली, पांकी के माड़न, हरिहरगंज और बिश्रामपुर के इलाके में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को खोला जा रहा है. सभी स्कूल नक्सल प्रभावित रहे हैं, लेकिन डाली और माड़न में नक्सलियों की प्रत्यक्ष तौर पर मौजूदगी रही है.

जिला परिषद सदस्य, शिक्षा पदाधिकारी और अन्य के बयान (Etv Bharat)

'राज्य सरकार की तरफ से चार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने का प्रस्ताव है. पहले से जिले में तीन स्कूल संचालित हैं. यह खुलने के बाद चार स्कूल हो जाएंगे. स्कूल खुलने के बाद पहले से पढ़ाई कर रहे बच्चों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरह सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी.' - संदीप कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी

नक्सली हिंसा के लिए देश भर में चर्चित रहे हैं डाली और माड़न

पलामू के छत्तरपुर का डाली और पांकी का माड़न पूरे देश भर में नक्सल हिंसा के लिए चर्चित रहे हैं. कभी दोनों गांव में नक्सलियों की गोलियों की आवाज गूंजती थी. दिन में नक्सली गांव में मौजूद रहते थे और स्कूल भवन को अपना ठिकाना बनाए थे. 2024 में पलामू नक्सल मुक्त हो गया. एक लंबे अरसे के बाद दोनों गांव की पहचान बदलने वाली है. नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित दोनों गांव अब शिक्षा के लिए चर्चित होंगे. फिलहाल दोनों गांव के स्कूलों में 500-500 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं. डाली के स्कूल में अगल-बगल के कई पंचायत के बच्चे पढ़ाई करते हैं. डाली मेदिनीनगर से करीब 45 जबकि माड़न 50 किलोमीटर दूर है.

'डाली में एक समय था जब दिन में गोलियां चलती थीं. गांव में नक्सली हावी थे आज वहां सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है. इसके लिए वे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं स्कूल खुलने के बाद अगल-बगल के कई गांवों को फायदा होगा. स्कूल में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी के बच्चे पढ़ाई करते हैं जिन्हें सीधे तौर पर फायदा होगा. इलाके में खुशी है यहां एक बेहतर शिक्षा का माहौल विकसित होगा.' - अमित जायसवाल, जिला परिषद सदस्य छतरपुर सह उपाध्यक्ष झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

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