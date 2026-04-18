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धनबाद में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट खराब, एक स्कूल में 62 छात्राएं फेल, शिक्षकों को शो-कॉज

धनबाद में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट बेहद खराब रहा. इसको लेकर कार्रवाई की तैयारी है.

CBSE 10th Board Result Of Dhanbad
जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 7:57 PM IST

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धनबाद: जिले में संचालित तीनों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों का 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया. सबसे खराब स्थिति निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की रही, जहां कुल 73 छात्राओं में से सिर्फ 11 ही पास हो सकीं, जबकि 62 छात्राएं फेल हो गईं. रिजल्ट आने के बाद जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद स्कूल पहुंचे और प्राचार्य एवं शिक्षकों से जवाब-तलब किया.

निरसा कस्तूरबा विद्यालय का रिजल्ट बेहद खराब

जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने बताया कि बाबूडीह स्थित जिला स्कूल और बैंक मोड़ स्थित SSLNT बालिका उच्च विद्यालय में 80 प्रतिशत से अधिक छात्राएं सफल रही हैं. इसके विपरीत, निरसा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है, जहां अधिकांश छात्राएं गणित और विज्ञान विषय में उत्तीर्ण नहीं हो पाईं. असफल छात्राओं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जा रही है.

उपायुक्त आदित्य रंजन और डीईओ अभिषेक झा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वार्डन और शिक्षकों को शो-कॉज

रिजल्ट को लेकर छात्राओं से बातचीत में कई ने दावा किया कि उन्होंने परीक्षा में अच्छा लिखा था, लेकिन उन्हें अपेक्षित अंक नहीं मिले. इस पर स्कूल की वार्डन और शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. डीईओ ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों में बदलाव भी किया जाएगा. साथ ही समग्र शिक्षा के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो विद्यालय की मासिक समीक्षा करेंगे और कमजोर छात्राओं की पहचान कर उनके प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करेंगे.

उपायुक्त भी खराब रिजल्ट को लेकर गंभीर

इधर, उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शिक्षकों से जवाब-तलब किया गया है. यदि लापरवाही सामने आती है तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक इन विद्यालयों का मॉक टेस्ट केवल राज्य स्तर पर होता था, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी. अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की तर्ज पर नियमित टेस्ट की व्यवस्था करने की तैयारी है, ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकें.

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