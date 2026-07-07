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उन्नाव में सीयू स्कॉलर समिट 2026 का आगाज; 12 राज्यों के 750 मेधावी छात्र सम्मानित

उन्नाव: यूपी के उन्नाव में दो दिवसीय सीयू स्कॉलर समिट 2026 (फेज-2) का शुभारंभ हुआ. यह समिट देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में हुआ. आयोजन के पहले दिन 750 से अधिक मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया.

सभी छात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए थे. समिट फ्रॉम स्कॉलर टू फ्यूचर-रेडी प्रोफेशनल एआई, एयरोस्पेस, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग थीम पर केंद्रित रहा.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित सीयूसीईटी (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) के माध्यम से 50 करोड़ रुपये तक की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है. विश्वविद्यालय के अनुसार अब-तक 3000 से अधिक विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल चुका है.



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि लगभग 50 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति देकर हजारों मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है.

उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा और कौशल ही सफलता की कुंजी हैं और युवाओं को एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और एयरोस्पेस जैसी नई तकनीकों में दक्ष होकर भविष्य के लिए तैयार होना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के विजन का उल्लेख करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर और रोजगार सृजित करने वाला बनने का आह्वान किया.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू ने कहा कि आज विद्यार्थियों के पास वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में एडवांस लैब्स, अत्याधुनिक जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्पेस और आधुनिक रिसर्च सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे छात्र उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं.