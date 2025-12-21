ETV Bharat / state

सीएम बोले, 'धौलपुर में 2000 करोड़ के विकास कार्य हुए', कांग्रेस का पलटवार, '100 करोड़ के भी काम नहीं हुए'

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के किए कार्यों का ही उद्घाटन कर रही है.

Press Conference of Congress MLAs
कांग्रेस विधायकों की प्रेस वार्ता (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: गत 19 दिसंबर को जिले के पचगांव में महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जिले में गत 2 साल में 2000 करोड़ के विकास काम कराए जाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार के विकास कार्यों को सफेद झूठ बताया है. विधायकों को 30 करोड़ दिए जाने की बात को भी सिरे से खारिज कर भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया है.

'पूर्व सरकार के कार्यों का कर रहे उद्घाटन': विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि बीजेपी की कुशासन की सरकार है. धौलपुर जिले के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है, यह मिथ्या भाषण है. विधायक ने कहा 2000 करोड़ की बात छोड़िए, धौलपुर जिले में 100 करोड़ के भी विकास काम नहीं हुए हैं. उन्होंने कहा भाजपा की सरकार पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के कार्यों का इनॉग्रेशन कर रही है. भाजपा के खुद के काम अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं. उन्होंने कहा पहले साल में 10 करोड़ की सड़क सरकार द्वारा दी थी, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई है.

कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर किया पलटवार (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: धौलपुर में बोले मुख्यमंत्री, 'प्रदेश में चहुंमुखी विकास, डबल इंजन की सरकार से महिलाएं हुईं सशक्त'

'काम अभी भी पेंडिंग': उन्होंने कहा कि सड़कों के अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं. धौलपुर शहर की हालत बेहद खराब है. शहर पानी में डूबा हुआ है. 10 करोड़ की सड़क धौलपुर को मिली थी, लेकिन मंत्री के यहां फाइल अटकी हुई है. धौलपुर शहर में सीवरेज के लिए 12 रोड़ के काम निकले थे, लेकिन अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं. भाजपा की सरकार में कथनी और करनी में बहुत अंतर है. विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. भाजपा के नेता मंचों से झूठ बोल रहे हैं. सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार फ्लॉप है और सरकार कुछ नहीं जानती.

पढ़ें: आहोर में सीएम ने 338 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, बोले-जनकल्याण और विकास को समर्पित रहे 2 साल

कैलकुलेशन ठीक से नहीं जानते-संजय कुमार: जिला अध्यक्ष एवं विधायक संजय कुमार ने कहा जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था 30-30 करोड़ हर विधायक को दिए हैं. जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को बताना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए विधायकों को कब मिला है. 5-5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोष से मिले हैं. साल 24 और 25 में 5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी का मिला है. उन्होंने कहा सिर्फ विधायक निधि फंड से काम किया जा रहा है. पीडब्ल्यूडी की सड़क धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है. उधर ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का भी फंड इन्होंने नहीं दिया है. उन्होंने कहा जिला प्रभारी मंत्री को कैलकुलेशन ठीक करना चाहिए. धौलपुर की जनता को भ्रमित नहीं करें.

TAGGED:

DEVELOPMENT WORK IN DHOLPUR
CONGRESS MLAS TARGETS BJP
CM PUBLIC MEETING IN DHOLPUR
ROHIT BOHRA TARGETS BJP
CONGRESS HITS BACK BJP GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.